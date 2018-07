Com gol de Firmino, Liverpool vence fora e segue colado na liderança do Inglês

Com um gol do brasileiro Roberto Firmino, o Liverpool derrotou o Crystal Palace por 4 a 2, neste sábado, fora de casa, e se manteve colado na briga pela liderança do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe foi aos mesmos 23 pontos do Manchester City e do Arsenal, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

O triunfo na casa do adversário, no entanto, foi suado. Emre Can, Dejan Lovren, Joel Matip e Roberto Firmino marcaram os gols da vitória. James McArthur fez os dois gols dois anfitriões. A partida também teve como destaque o brasileiro Philippe Coutinho, que chegou a dar uma assistência e comandou o meio de campo do Liverpool.

A equipe visitante abriu o placar aos 16 minutos com Emre Can, que aproveitou cruzamento da direita e empurrou para as redes. Os anfitriões conseguiram empatar dois minutos mais tarde com James McArthur. Ele aproveitou uma falha da zaga e cabeceou para as redes em disputa com o goleiro Karius.

O Liverpool voltou a ficar à frente aos 21 minutos, com Dejan Lovren. Em novo cruzamento pelo lado esquerdo, ele desviou de cabeça para as redes. No entanto, novamente McArthur, aos 33, igualou o marcador, de cabeça.

Os visitantes fizeram o terceiro no último minuto da etapa final. Philippe Coutinho cobrou escanteio pela direita e Joel Matip desviou de cabeça para as redes. Na etapa final, a equipe anfitriã passou a encontrar mais dificuldade em chegar ao ataque e o Liverpool matou o jogo com um gol de Roberto Firmino. Aos 26, o brasileiro recebeu belo passe e tocou com categoria na saída do goleiro.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana. O Crystal Palace receberá Burnley, no sábado, e o Liverpool tentará chegar à liderança em duelo contra o Watford.