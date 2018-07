Com gol de Ganso, São Paulo vence o Atlético Sorocaba por 2 a 1 no Morumbi

SÃO PAULO - Após golear o Bolívar, na quarta-feira, o São Paulo entrou a campo neste sábado com seus reservas, em rodada do Paulistão. E não teve maiores dificuldades para vencer o Atlético Sorocaba por 2 a 1, no Morumbi. Sem os titulares, a pouca torcida presente no estádio pôde ver o primeiro gol de Ganso com a camisa do São Paulo. O argentino Cañete marcou o outro gol dos anfitriões.

Com sua segunda vitória em dois jogos (partida da 2ª rodada foi adiada), o São Paulo chegou aos seis pontos e entrou na disputa pelas primeiras posições da tabela. Já o Atlético Sorocaba segue sem vencer, com duas derrotas e um empate até agora.

O São Paulo entrou campo neste sábado com seu time reserva, com exceção do atacante Aloísio, que foi substituído no segundo tempo. O técnico Ney Franco poupou seus titulares, visando o jogo da volta contra o Bolívar, na próxima quarta-feira, na Bolívia, pela fase preliminar da Copa Libertadores. A delegação são-paulina viajará para o país vizinho nesta segunda-feira.

Sem os titulares, a partida contra o Atlético serviu de importante teste para jogadores como Ganso, Casemiro, Rafael Toloi e Cañete, ansiosos por novas chances na equipe principal. Ganso e o argentino foram os que aproveitaram melhor a oportunidade, em razão dos gols. O segundo, em sua primeira partida como titular, ainda participou das principais jogadas do São Paulo.

O JOGO

Longe de apresentar o mesmo futebol da goleada sobre o Bolívar, o São Paulo não brilhou no primeiro tempo, mas fez o suficiente para abrir vantagem no placar. Sem entrosamento, o time reserva sofria com limitações técnicas e praticamente não investia na armação.

Os melhores lances surgiam em levantamentos na área, com Carleto e o esforçado Cañete. Aos 21 minutos, ele aproveitou sobra dentro da área, ajeitou a bola e bateu colocado. Só não marcou porque Marcelo Moretto espalmou para fora, em grande defesa. O goleiro também teve atuação decisiva seis minutos depois, ao neutralizar forte chute de Paulo Miranda, de longe.

O gol acabou surgindo em cruzamento de Carleto e cabeçada certeira de Ganso. O meia se antecipou à defesa na primeira trave e abriu o placar aos 30 minutos. Na sequência, Edson Silva quase ampliou ao completar cruzamento rasteiro de Cañete, pela esquerda. O zagueiro pegou mal na bola e mandou por cima do travessão.

Depois de um primeiro tempo tranquilo, o São Paulo passou a levar sustos na defesa, que praticamente não trabalhou antes do intervalo. Aos 14, César chutou forte e Denis fez a defesa. No rebote, Tiago Marques encheu o pé, de cara para o gol, mas mandou para longe.

Nova investida aconteceu aos 30, em tabela de Balotelli com Da Silva. O segundo foi até a linha de fundo e deu belo passe de calcanhar para o atacante vir de trás e bater forte para fora.

Mais eficiente, o São Paulo só precisou de uma investida perigosa no ataque para ampliar o placar. Aos 31, Cañete recebeu fora da área e finalizou no ângulo, em um belo gol. Antes do apito final, o Atlético Sorocaba ainda descontou, com gol de cabeça de Fábio Sanches, sem marcação dentro da área, aos 38.

Pelo Paulistão, o São Paulo só volta a campo no dia 3 de fevereiro para o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada. O duelo da rodada anterior foi adiado para abril porque se chocaria com a partida de volta contra o Bolívar, no meio da próxima semana.

SÃO PAULO 2 x 1 ATLÉTICO SOROCABA

SÃO PAULO - Denis; Paulo Miranda (Rodrigo Caio), Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Casemiro, Maicon (Tiago) e Ganso; Cañete, Aloísio (Carlos Farias) e Ademilson. Técnico: Ney Franco.

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; Fábio Sanchez, Welligton, César; Edson, Da Silva, Gilberto (Bruninho), Carlinhos (Jorge Preá), William Simões; Tiago Marques (Júnior Timbó), Rogélio Balotelli. Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Ganso, aos 30 minutos do primeiro tempo. Cañete, aos 31, e Fábio Sanches , aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Sanchez, Da Silva.

ÁRBITRO - Aurélio S. Martins.

RENDA - R$ 190.531,00.

PÚBLICO - 6.966 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

CONFIRA OS LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO -

48min - Juiz apita e é fim de jogo no Morumbi!

47min - Atlético Sorocaba cobra falta, Júnior Timbó cobra bola curta e Jorge Preá chuta forte no canto, mas goleiro segura mais uma bola perigosa.

46min - Jorge Preá reclama com árbitro por marcar falta dele em cima de Casemiro.

45min - São Paulo tenta armar contra-ataque.

43min - Com Cañete, São Paulo tenta chegar ao ataque, mas defesa tira a bola da pequena área.

42min - Cartão amarelo: Da Silva leva o segundo cartão do jogo por falta em Casemiro.

42min - Times disputam a bola no meio de campo.

40min - Ganso faz jogada, mas Tiago finaliza fraco. No rebote, Carleto tenta mas goleiro protege a bola.

38min - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL do Atlético Sorocaba! Time cobra o terceiro escanteio consecutivo com Júnior Timbó e Fábio Sanches cabeceia direto para o fundo do gol do São Paulo.

37min - Júnior Timbó sofre falta e ele mesmo cobra, mas defesa tira de cabeça e é escanteio para o Atlético.

35min - Lesionado, Carlinhos sai de campo e entra Jorge Preá.

34min - Carlinhos fica caído e árbitro para o jogo para atendimento médico.

31min - GOOOOOOOLLLLLLLL do São Paulo!!!! Cañete marca o segundo gol do time do Morumbi contra o Atlético Sorocaba. Jogador arrisca de fora da área e a bola entra direta no ângulo direito do goleiro.

31min - Alteração no São Paulo: sai Maicon e entra Tiago.

30min - Atlético domina a posse de bola no jogo e cobra escanteio, na sobra Balotelli chuta forte, mas a bola sai por cima do gol do São Paulo.

28min - Atlético cobra falta, jogador cabeceia, goleiro não segura, mas no rebote juiz apita o impedimento.

27min - Para um público de mais de 6 mil pessoas, o Atlético Sorocaba se prepara para cobras falta.

Outros jogos - Bruno Silva faz mais um gol para a Ponte Preta e deixa o placar em 3 a 1 contra o Guarani.

26min - São Paulo tenta chegar com Carleto, mas defesa corta de cabeça.

24min - São Paulo sai jogando, mas William Simões recupera e Balotelli chuta muito forte de fora, mas a bola passa pelo gol de Denis.

Outros jogos - Ramirez aumenta o placar para o Ponte Preta e faz 2 a 1 sobre o Guarani, em Campinas.

22min - Depois de dividida com Balotelli no meio de campo, Casemiro fica caído reclamando de dores no braço esquerdo e é atendido dentro de campo.

20min - Carleto sofre falta e fica caído na lateral do campo.

19min - Alteração no São Paulo: sai Paulo Miranda e entra Rodrigo Caio.

19min - Atlético Sorocaba tem maior posse de bola e toca a bola na entrada da área do São Paulo na tentativa de aumentar o placar.

17min - Cartão amarelo: Fábio Santos, do Atlético Sorocaba, leva o primeiro cartão do jogo por falta cometida em Cañete.

16min - Atlético Sorocaba pressiona e chega perto do gol adversário, mas defesa acerta a bola para linha de fundo.

15min - Alteração no Atlético Sorocaba: sai Tiago Marques e entra Júnior Timbó.

15min - Lance perigoso! César chuta forte de longe, o goleiro Denis espalma, mas não consegue segurar. Tiago Marques fica com o rebote, mas chuta por cima do gol do São Paulo.

13min - Alteração no São Paulo: sai Aloisio e entra Lucas Farias.

12min - São Paulo recupera a posse de bola, Ademilson tenta chutar de longe, mas ela não passa perto do gol.

10min - Atlético Sorocaba novamente chega perto do gol do São Paulo, mas Bruninho chuta e a bola passa pelo lado de fora.

8min - Lance de perigo do Atlético Sorocaba! Balotelli faz jogada esticada para Bruninho que segue em disparada no contra-ataque quase sozinho, mas Carleto o alcança e tira a bola evitando o gol.

6min - Atlético Sorocaba pressiona e tenta chegar ao ataque do São Paulo.

4min - São Paulo tenta ataque com Ademilson e Paulo Miranda, mas Paulo Sanches tira a bola do campo de ataque do Atlético.

2min - São Paulo e Alético Sorocaba tentam armas seus ataques no meio de campo.

0 min - O juiz apita e dá início ao segundo tempo no Morumbi.

PRIMEIRO TEMPO -

46min - Encerrado o primeiro tempo no Morumbi! São Paulo jogou melhor, teve várias chances, mas terminou o primeiro tempo com placar de 1 a 0, com gol de Ganso, o primeiro do jogador com a camisa do time.

45min - Balotelli fica caído em campo depois de disputa de cabeça com Edson Silva.

44min - Com defesas fechadas, times têm dificuldade para atacar.

Outros jogos - Fumagalli faz gol para o Guarani e empata o jogo contra a Ponte Preta em Campinas: 1 a 1

41min - Times não conseguem armar jogadas e disputam a bola no centro do campo.

39min - Cañete faz jogada pela direita dá o passe para trás para Ademilson, que chuta fraco para o gol e Marcelo Moretto cai para fazer a defesa com facilidade.

38min - Jogador do Atlético Sorocaba sofre falta e time recupera a bola e sai em contra-ataque.

36min - Atlético Sorocaba vai para o ataque, mas Carlinhos se enrola e acaba perdendo a bola próximo da área adverária.

35min - O São Paulo tem maior posse de bola no Morumbi continua tentando aumentar o placar.

32min - Lance perigoso! São Paulo continua na área de ataque. Ganso inicia a jogada, passa para Cañetes e depois Edson Silva tenta finalizar de cara com o gol, mas chuta a bola por cima da trave de Marcelo Moretto.

30min - GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL do São Paulo!!!! Paulo Henrique Ganso marca o primeiro gol no Morumbi. Na recuperação de bola, Carleto levanta para a área e Ganso faz de cabeça.

29min - São Paulo tem uma falta pela esquerda para cobrar, mas defesa tira a bola.

Outros jogos - Ponte Preta abre o placar contra o Guarani em Campinas, com gol de William.

26min - São Paulo tenta mais uma vez e Paulo Miranda chuta forte de longe, mas o goleiro Marcelo Moretto tira a bola por cima e salva o Atlético Sorocaba mais uma vez.

25min - O Atlético Sorocaba tenta o ataque e tenta pressionar o São Paulo no campo de ataque.

22min - Na tentativa de continuar a jogada, Carleto cobra escanteio, Ganso tenta cabecear, mas bola sai pela linha de fundo.

21min - Lance perigoso!! São Paulo faz jogada pela direita, lança a bola para área, ela passa por todo mundo e acaba sobrando com Cañete pelo outro lado, que dribla e chuta para o gol, mas goleiro defende e evita o primeiro gol da partida. A torcida são-paulina vibra pela primeira vez no Morumbi!

19min - São Paulo toca a bola e tenta armar ataque, mas a marcação é forte e tem dificuldades para chegar ao campo adversário.

17min - Edson Silva tenta jogada de cabeça, mas acaba acertando o cotovelo em Carleto, deixando o lateral do São Paulo no chão.

14min - Outra falta para o Atlético Sorocaba. Jogador faz levantamento na grande área, mas jogada não sai e São Paulo recupera a bola.

14min - Edson Sitta tenta jogada, mas acaba levando falta.

12min - Ademilson sofre falta na entrada da área e juiz marca falta. Carleto é quem cobra, chuta forte, mas a bola bate na barreira e sai.

10min - Atlético tenta armar uma jogada, mas perde a bola perto da entrada da área para a marcação adversária.

9min - Atlético perde a bola no campo de ataque e o São Paulo começa um contra-ataque, mas acaba perdendo a bola.

8min - Depois de jogada de Adenilson na entrada da área, São Paulo ganha escanteio, mas defesa cabeceia para longe.

7min - São Paulo recomeça o jogo do campo de defesa com Rafael Toloi.

5min - São Paulocobra segundo escanteio consecutivo, mas goleiro afasta a bola para longe. A bola sobre com o Atlético no contra-ataque, mas jogador escorrega e São Paulo recupera a posse de bola.

4min - São Paulo cobra falta pela esquerda, mas defesa cabeceia e tira a bola, dando escanteio para a equipe do Morumbi.

3min - São Paulo segue no ataque, Edson marca duro e fal falta em Cañete.

1min - São Paulo começa no ataque, mas o Atlético Sorocaba rouba a bola, arma contra-ataque e arrisca chute de longe com a bola passando perto do gol são-paulino.

0min - A bola começa a rolar no Morumbi! São Paulo e Atlético Sorocaba entram em campo pela 3.ª rodada do Campeonato Paulista.

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO - Denis; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Casemiro, Maicon, Ganso e Cañete; Aloísio e Ademilson. Técnico: Ney Franco

A. SOROCABA - Marcelo Moretto; Fábio Sanches, César, Welligton, Edson Sitta; Gilberto, Da Silva, Gilberto Santos e Willian Simões; Carlinhos e Rogélio Balotelli, Tiago Marques. Técnico: Estevam Soares

Árbitro: Aurélio Santanna Martins

Local: Morumbi, em São Paulo.