Com gol de Gerrard, Liverpool vence o Newcastle

O resultado em Anfield faz o Liverpool ganhar uma posição provisoriamente, passar o Arsenal, e assumir a quinta colocação, com 34 pontos. O Newcastle, que também briga diretamente por uma vaga na Liga dos Campeões, parou nos 30, em sétimo.

Mesmo atuando como visitante, o Newcastle abriu o placar aos 24 minutos. Ryan Taylor cruzou pelo lado esquerdo, Cabaye cabeceou na primeira trave, de costas, e a bola bateu em Agger, enganando o goleiro dos donos da casa. O empate veio cinco minutos depois. Adam recebeu pela direita da área e bateu cruzado. A zaga tirou mal e Bellamy chutou forte para deixar tudo igual. Ele também faria o gol da virada, aos 21 do segundo tempo, mas o lance entra para a conta de Simpson e Krul.

Bellamy bateu falta colocada e o goleiro permitiu que Simpson ficasse na pequena área, para ajudar a tirar. Sem impedimento, Carrol também apareceu no meio do caminho e deixou o zagueiro sem saber o que fazer. Acabou indo para cima da linha, trombou com Krul e os dois viram a bola entrar.

Gerrard, aplaudido de pé pela torcida, ainda faria o terceiro gol, aos 30, depois de receber passe nas costas da zaga, pela esquerda da área, e bater cruzado na saída do goleiro.

A rodada de ano novo do Campeonato Inglês terá sete jogos no sábado, com destaque para o confronto entre Manchester United e Blackburn, em Old Trafford. O Manchester City só joga no domingo, contra o Sunderland.