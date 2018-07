Com gol de goleiro, Guarani empata com o Atlético-PR na Série B

CURITIBA - Debaixo de muita chuva e com gol do goleiro Emerson, o Guarani arrancou um empate contra o Atlético Paranaense por 1 a 1, no Ecoestádio, em Curitiba, nesta terça-feira, no jogo que abriu a 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Vilson Tadei ao comando do time campineiro em substituição a Osvaldo Alvarez, o Vadão.

Apesar da boa partida, principalmente na defesa que havia tomado nove gols nos últimos três jogos, o Guarani chegou ao oitavo jogo sem vitória - quatro derrotas e quatro empates -, na parte de baixo da tabela de classificação, com 38 pontos. Já o Atlético segue na parte de cima, com 59, brigando com o São Caetano pela quarta posição. O time paulista tem 57 pontos e pode reassumir o G4 caso vença o Ipatinga, nesta noite, na região do ABC.

Em sua reestreia no comando do Guarani, Vilson Tadei surpreendeu na escalação e mandou a campo Lusmar e Kleyton Domingues, que não vinham sendo aproveitados por Vadão. Com uma formação com cinco homens no meio de campo, os visitantes complicaram a vida do Atlético, que teve dificuldades para criar jogadas que levassem perigo ao gol defendido por Emerson.

A primeira boa chance de gol saiu pelo lado do time paulista aos 27 minutos. Após cruzamento rasteiro de Kleyton, o atacante Schwenck dominou, dentro da área, e bateu na saída do goleiro, mas a bola parou na poça d?água e facilitou para Weverton.

Antes do intervalo, o time paranaense fez uma blitz no campo de defesa do Guarani e conseguiu criar duas boas chances. A primeira veio em chute de fora da área de João Paulo, que parou na boa defesa de Emerson.

Na cobrança de escanteio seguinte, Marcão perdeu boa oportunidade. Depois de levantamento de Paulo Baier, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou livre para o camisa 9, que testou sozinho por cima do gol.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou e o Atlético seguia com dificuldades de penetrar na defesa bugrina. O caminho encontrado pelo time curitibano para abrir o placar foi em finalização de fora da área de Marcelo. Aos 16 minutos, o atacante ajeitou para a perna esquerda e emendou para o gol. A bola ainda beliscou no travessão antes de entrar no ângulo.

A resposta dos visitantes aconteceu de forma fulminante em cobrança de falta de Emerson. Aos 22 minutos, o goleiro encobriu a barreira e acertou o canto direito de Weverton, que não conseguiu chegar a tempo na bola. Este foi o segundo gol do camisa 1 com a camisa do Guarani. No ano passado, ele balançou as redes contra o ABC, também pela Série B.

Pela 33.ª rodada, Guarani e Atlético voltam a campo no próximo sábado. Enquanto os paulistas recebem o Criciúma, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 16 horas, os paranaenses encaram o Guaratinguetá, às 14 horas, novamente no Ecoestádio, em Curitiba.

ATLÉTICO-PR 1 x 1 GUARANI

ATLÉTICO-PR - Weverton; Henrique (Taiberson), Daniel, Cleberson e Wellington Saci; Deivid, João Paulo, Paulo Baier (Ligüera) e Elias; Marcelo e Marcão. Técnico: Ricardo Drubscky.

GUARANI - Emerson; Oziel, Fernando, Neto e Bruno Recife; Lusmar, Fábio Bahia, Kleiton Domingues (Everton), Danilo Sacramento (Dener) e Rafael Costa (Renato Ribeiro); Schwenck. Técnico: Vilson Tadei.

GOLS - Marcelo, aos 16, e Emerson, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 17.650,00.

PÚBLICO - 1.704 pagantes.

LOCAL - Estádio Janguito Malucelli (Ecoestádio), em Curitiba (PR).