Com gol de Götze, Borussia Dortmund supera Manchester City em torneio amistoso

A International Champions Cup, um dos principais torneios da pré-temporada dos clubes europeus, se iniciou nesta sexta-feira, menos de uma semana após o término da Copa do Mundo. E quem se deu melhor foi o Borussia Dortmund, que derrotou o Manchester City por 1 a 0, em Chicago.

+ Dortmund contrata lateral do Real Madrid que disputou a Copa por Marrocos

+ Manchester City contrata Mahrez, do Leicester

+ Ederson pede permanência de Tite e defende atletas de críticas

A partida amistosa, disputada no Soldier Field, atraiu 59.260 torcedores. E foi decidida por um jogador que não foi à Rússia, mas já está na história das Copas: Mario Götze. Autor do gol do título da Alemanha na decisão do Mundial de 2014, o meia-atacante também marcou, em cobrança de pênalti, aos 28 minutos do primeiro tempo, definindo o duelo nos Estados Unidos.

Pela proximidade da Copa do Mundo, o amistoso não envolveu jogadores que foram à Rússia. Assim, ambos os times entraram com escalações bem diferentes das que serão utilizadas durante a temporada 2018/2019. Apesar disso, o duelo teve as suas atrações para os torcedores que foram ao Soldier Field.

No Manchester City, o amistoso marcou a estreia do argelino Mahrez, adquirido pelo Manchester City junto ao Leicester recentemente, por 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 297 milhões), sendo que ele foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.

Quem também atuou como titular pelo time inglês foi o volante Douglas, adquirido junto ao Vasco no ano passado, mas que disputou a temporada 2017/2018 pelo espanhol Girona. Ele também atuou durante todo o amistoso e participou do lance que originou o gol da sua equipe, só deixando o campo apenas aos 31 minutos da etapa final.

O Borussia Dortmund aproveitou a vantagem inicial para rodar bastante o seu elenco nesse início de pré-temporada. Assim, o goleiro suíço Marwin Hitz foi o único jogador que acabou atuando por 90 minutos.

O próximo compromisso do Manchester City na International Champions Cup será na quarta-feira, em East Rutherford, contra o Liverpool. Já o Dortmund, que havia batido o Áustria Viena por 1 a 0 na sua pré-temporada, agora também terá pela frente o Liverpool, mas já no domingo, em Charlotte.