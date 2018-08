Com gol de Griezmann, Atlético de Madrid conquista primeira vitória no Espanhol

O Atlético de Madrid conquistou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Após só empatar com o Valencia por 1 a 1 na sua estreia na competição, o time madrilenho superou o Rayo Vallecano, que faturou o título da divisão de acesso na temporada passada, por 1 a 0, em casa, neste sábado.

O jogo foi de celebração para os jogadores franceses do Atlético de Madrid, com Antoine Griezmann, Lucas Hernández e Thomas Lemar erguendo a taça da Copa do Mundo, conquistada na Rússia por eles, antes do início do confronto no Estádio Wanda Metropolitano.

E a celebração parece ter inspirado Griezmann. Autor de quatro gols na Copa do Mundo, o atacante não havia marcado na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, na Supercopa da Europa, e também na estreia do time no Espanhol. Mas neste sábado foi às redes novamente.

Aos 23 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Stefan Savic cabeceou e Griezmann desviou a bola com o pé esquerdo para a meta do Rayo Vallecano, assegurando a vitória do Atlético de Madrid. O francês recusou uma oferta para se transferir para o Barcelona recentemente.

O Atlético de Madrid dominou o duelo deste sábado e poderia ter aberto o placar no primeiro tempo com Lemar, não fosse a grande defesa Alberto Garcia. E o Rayo Vallecano praticamente não ameaçou a equipe madrilenha, só dando trabalho ao goleiro Jan Oblak nos últimos minutos do duelo.

A vitória levou o Atlético de Madrid neste início de Campeonato Espanhol, enquanto o Rayo Vallecano ainda não pontuou, pois perdeu as duas partidas que disputou.

Também neste sábado, Betis e Alavés não saíram do 0 a 0 em Sevilha. Os times haviam perdido na estreia e somaram o primeiro ponto na competição.