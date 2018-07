Guarín marca, Inter vence clássico, mantém 100% e lidera o Italiano

O clássico de Milão, ou como é conhecido na Itália, Il Derby della Madonnina, teve mais um capítulo importante de sua história neste domingo. A Inter de Milão venceu o duelo contra o Milan por 1 a 0, gol de Guarín, manteve seu desempenho de 100% no Campeonato Italiano e lidera a competição com 9 pontos. Ao Milan, que agora ocupa a 12ª posição, resta juntar os pedaços e continuar seu processo de reestruturação para a temporada. A vitória deste domingo no 216º clássico valeu ao time da Inter também a liderança na história do Derby, com 77 triunfos contra 76 do Milan.

Recheado de brasileiros, o duelo de Milão começou intenso, com muitas jogadas rápidas dos dois times e um bom trabalho do sistema defensivo. Internazionale e Milan foram iguais em quase tudo na primeira metade do jogo. Não houve um domínio claro de uma equipe sobre a outra. Durante poucos minutos, os rivais se alternaram no comando da partida.

O Milan quase abriu o marcador em duas oportunidades, as duas vezes com o brasileiro Luiz Adriano. O zagueiro Murillo falhou, o brasileiro recebeu do colombiano Bacca, mas foi parado pelo goleiro Handanovic. O atacante voltou a ter outra chance, mas foi travado por Juan, improvisado na lateral esquerda. A Inter respondeu nos minutos finais da primeira etapa. Icardi recebeu em posição legal e parou numa grande defesa do espanhol Diego López.

Na volta dos vestiários, a Inter chegou mais atenta e com mais volume de jogo. Aos 13 minutos, Guarin, aproveitando contra-ataque, fez boa jogada em cima da marcação e colocou no canto do goleiro espanhol.

Com muita disputa no meio, o clássico ficou tenso. O ex-atacante da seleção italiana Balotelli entrou para agitar a partida e logo recebeu falta dura do volante brasileiro Felipe Melo, que estreava no clássico. O atacante ainda acertaria a trave de Handanovic, mas sem resultado. Após alguns escanteios no fim do jogo, o Milan não conseguiu furar o bloqueio do adversário e saiu com mais uma derrota do San Siro.

LAZIO VENCE UDINESE

Com dois gols de Matri, a Lazio venceu a Udinese em Roma, no complemento da terceira rodada do Italiano. O time da capital dominou as ações da partida, mas os gols só saíram no segundo tempo. A Lazio ocupa agora a 8ª posição no Italiano, com 6 pontos. O time de Údine está em 13º, com 3 pontos.