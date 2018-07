Com gol de Harry Kane, Tottenham vence e se garante no 3º lugar do Inglês

O Tottenham se garantiu na terceira colocação do Campeonato Inglês, com 11 pontos, ao vencer o Sunderland por 1 a 0, neste domingo, em casa, no fechamento da quinta rodada da competição. Harry Kane fez o único gol do confronto.

Aos 14 minutos da etapa final, Kane aproveitou uma bola que Papy Djilobodji não conseguiu afastar da pequena área após cobrança de escanteio da direita e finalizou para as redes do Sunderland, que com a derrota segue estacionado com apenas um ponto e amarga a 19ª e penúltima posição da tabela.

Após o triunfo, o Tottenham ganhou ainda mais confiança para encarar o Middlesbrough, no próximo sábado, fora de casa, pela sexta rodada do Inglês. Já o Sunderland buscará reabilitação diante do Crystal Palace, em casa.

O Crystal Palace, por sinal, fez bonito em um dos jogos que fecharam a quinta rodada neste domingo. O time aproveitou que estava atuando em seus domínios para golear o Stoke City por 4 a 1, com gols de James Tomkins e Scott Dann, no primeiro tempo, e outros dois de James McArthur e Andros Townsend na etapa final, quando Marko Arnautovic descontou para os visitantes.

A goleada levou o Crystal Palace ao oitavo lugar, com sete pontos, enquanto o Stoke é o lanterninha, com apenas um. Também no fechamento da rodada, o Southampton conseguiu deixar o grupo dos últimos colocados ao derrotar o Swansea por 1 a 0, em casa, com um gol de Charlie Austin no segundo tempo, chegando aos cinco pontos na 14ª posição. Assim, ultrapassou também o próprio Swansea, agora o 15º, com quatro pontos.