Com gol de Hazard e estreia de Militão, Real ganha amistoso na Áustria

Em seu penúltimo amistoso de pré-temporada, o Real Madrid mostrou um futebol melhor que nas partidas anteriores e derrotou o Red Bull Salzburg por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Salzburg, na Áustria. A vitória veio com o gol marcado pelo meia belga Eden Hazard, maior contratação do time espanhol nesta janela de transferências, e marcou a estreia do lateral-direito brasileiro Eder Militão.

LEIA TAMBÉM > Bedoya é eleito jogador da semana da MLS enquanto pode ser punido por declarações sobre a violência

A partida começou bastante equilibrada, sem muitas chances de gol, até a abertura do placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Hazard recebeu passe do centroavante francês Karim Benzema, cortou dois adversários e bateu colocado no canto, sem chances para o goleiro do time austríaco. Foi o primeiro gol do belga pelo Real Madrid.

Na segunda etapa, os dois clubes seguiram com chances de balançar as redes, mas esbarraram na falta de pontaria e na boa atuação dos goleiros. O sérvio Luka Jovic e o brasileiro Vinicius Junior, que entraram no segundo tempo, quase ampliaram para o Real Madrid.

"Estou orgulhoso por ter marcado (o gol). É uma partida amistosa, mas nosso objetivo é estarmos prontos para o Celta (estreia no Campeonato Espanhol). Sabemos que é pré-temporada, mas (a vitória) dá confiança", disse Hazard em entrevista logo após a partida.

Este foi o sexto jogo da equipe comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane nesta pré-temporada. O saldo ainda é negativo com duas vitórias, um empate e três derrotas - uma delas por 7 a 3 para o rival Atlético de Madrid, nos Estados Unidos. O Real Madrid fecha a preparação para a temporada neste domingo contra a Roma, na Itália. Na sequência, no próximo dia 17, enfrenta o Celta, na cidade de Vigo.

LIGA DOS CAMPEÕES

Ex-clube de Eder Militão, o Porto estreou com vitória na Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o time português viajou à Rússia e derrotou o Krasnodar por 1 a 0 - com gol de Sergio Oliveira, aos 44 minutos do segundo tempo -, pela rodada de ida da terceira fase eliminatória. Jogará agora com vantagem na volta, na semana que vem, em Portugal, para avançar ao playoff final, que antecede a fase de grupos.

Na terça-feira, o Ajax, semifinalista da última edição - perdeu para o Tottenham -, ficou no empate por 1 a 1 contra o PAOK, na Grécia, em sua estreia. O jogo de volta será em Amsterdã, na quarta-feira que vem.