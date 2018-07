Com gol de Hernanes, Lazio vence e lidera Italiano

A Lazio chegou aos 16 pontos e deixou para trás o Milan, que dormiu na liderança ao vencer o Chievo no sábado. A Inter de Milão soma os mesmos 14 pontos do arquirrival, mas ocupa a terceira colocação por levar desvantagem nos critérios de desempate. O Bari, por sua vez, é o 14.º, com oito.

Destaque do time neste início de temporada, o meia Hernanes contribuiu mais uma vez para vitória da Lazio. Ele abriu o placar no início do segundo tempo ao aproveitar lançamento de Mauri e bater com categoria para o fundo do gol, aos 7 minutos. O segundo gol surgiu dez minutos depois. Mauri, novamente, iniciou jogada que culminou no gol de Floccari.

A Lazio voltará a campo no próximo final de semana para enfrentar o Cagliari, fora de casa. A Inter de Milão vai duelar com a Sampdoria, também diante de sua torcida. E o Milan vai encarar o Napoli, quarto colocado da tabela.