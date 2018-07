Com gol de Higuain, Argentina bate Honduras; Messi se machuca

A noite de sexta-feira foi marcada na América do Sul com os últimos amistosos de preparação de alguns países do continente para a disputa da Copa América Centenário, que começará no próximo dia 3, nos Estados Unidos. Argentina, Uruguai e Chile entraram em campo como mandantes e apenas o terceiro, atual campeão continental, fez feio e não venceu.

Na cidade de San Juan, a seleção da Argentina enfrentou Honduras com o time quase completo - apenas Pastore não foi escalado pelo técnico Gerardo Tata Martino. Com um belo gol do centroavante Gonzalo Higuain, aos 31 minutos do primeiro tempo, vitória por 1 a 0. No lance do gol, o jogador do Napoli - agora recordista de gols em uma edição do Campeonato Italiano com 36 - recebeu a bola na área, deu um giro de corpo rápido deslocando o zagueiro e deu uma cavadinha na saída do goleiro Escober para balançar as redes.

Apesar da vitória, a grande preocupação argentina é com relação ao estado de saúde do meia Lionel Messi. O craque teve que deixar o campo no segundo tempo após sofrer uma pancada na região das costas. Depois de receber tratamento médico no gramado, el ainda tentou voltar para o campo, mas desistiu após alguns movimentos e foi substituído.

A expectativa é sobre detalhes da contusão do jogador do Barcelona. O primeiro exame, segundo o diário argentino Olé, não apresentou uma lesão óssea, o que tranquiliza um pouco o torcedor argentino para a estreia na Copa América Centenário contra o Chile, no próximo dia 6, em Santa Clara (Califórnia), pelo Grupo D.

Outro atleta do Barcelona que sofre com lesões é Luis Suárez. Com lesão muscular na coxa direita, o atacante do Uruguai não enfrentou Trinidad e Tobago, nesta sexta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu. E nem precisou, pois o seu companheiro de ataque Edinson Cavani estava em uma ótima noite e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1.

Diego Rolán fez o terceiro gol uruguaio, já no segundo tempo, em um belo toque de letra, enquanto que Jomal Williams havia aberto o placar para a seleção caribenha, que acabou tomando a virada.

O Uruguai está no Grupo C da Copa América Centenário ao lado de México, Jamaica e Venezuela. A estreia da seleção celeste acontece em 5 de junho contra os mexicanos, em Glendale (Arizona).

DERROTA CHILENA

Quem fez feio nesta sexta-feira foi a seleção do Chile. Mesmo atuando diante de seus torcedores, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, a equipe campeã da Copa América perdeu para a Jamaica por 2 a 1. Os gols dos caribenhos foram marcados por Clayton Donaldson, aos 36 minutos do primeiro tempo, e por Simon Dawkins, aos 8 da segunda etapa. No final, os chilenos diminuíram com o gol de Nicolas Castillo, aos 37.