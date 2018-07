Napoli derrota o Chievo e assume vice-liderança do Italiano

Com um gol de Higuaín, o Napoli derrotou o Chievo Verona por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, chegou à quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano e assumiu a vice-liderança.

O sexto gol do argentino na competição levou a equipe aos 18 pontos na tabela, a apenas dois de distância da Roma, a primeira colocada. Em grande fase, Higuaín só está atrás do brasileiro naturalizado italiano Eder, da Sampdoria, que já balançou a rede sete vezes, na artilharia do campeonato.

HiguaÍn tirou o zero do placar aos 15 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o atacante se antecipou a um zagueiro dentro da área e mandou uma bomba sem chances para o goleiro adversário.

As duas equipes voltam a campo pelo Italiano na quarta-feira. O Napoli recebe o Palermo, atual 13º colocado, enquanto o Chievo visita o Milan, que está em décimo.