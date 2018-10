Com gol de Higuaín, Milan bate a Sampdoria e alivia pressão sobre Gattuso

No Estádio San Siro, o Milan levou um susto mas conseguiu garantir a vitória sobre a Sampdoria por 3 a 2, neste domingo. O triunfo manteve o time de Milão próximos dos primeiros colocados e aliviou a pressão sobre o técnico Gennaro Gattuso, que vinha perdendo força no comando da equipe em razão dos recentes resultados ruins.

Em um primeiro tempo movimentado, Patrick Cutrone abriu o placar ao 17 minutos do primeiro tempo para a equipe da casa. Quatro minutos depois, a Sampdoria reagiu e empatou com um gol de Riccardo Saponara.

Numa partida equilibrada, o time visitante soube aproveitar o bom momento e virou com Fabio Quagliarella, aos 31 minutos do primeiro tempo. Aos 35, foi a vez do argentino Gonzalo Higuaín marcar para o Milan e deixar o placar igualado novamente no San Siro.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu um pouco. O Milan começou a controlar mais o jogo e o gol da virada veio de Suso. Muito bem na partida, o jovem espanhol recebeu pela direita, conduziu para o meio e bateu rasteiro, de fora da área.

Com 15 pontos ganhos em nove partidas, o Milan está na sexta colocação do campeonato, liderado pela Juventus, que contabiliza 28 pontos em 10 jogos. Já a Sampdoria permanece com 15 pontos, no oitavo lugar.

Ainda pela 10ª rodada do Italiano, Genoa e Udinese empatam em 2 a 2 em jogo movimentado no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Com 14 pontos na 10ª posição, o Genoa já volta a campo nesta quarta-feira contra o Milan, no San Siro, em jogo atrasado. Já a Udinese, que está na 16ª posição com nove pontos, também enfrentará o time de Milão, mas será no dia 4 de novembro, em casa.

Com gol do ex-Fluminense, Marlon, o Sassuolo empatou com o Bologna em 2 a 2, no estádio Citta del Tricolore. Com o resultado, a equipe da casa ocupa a nona colocação, com 15 pontos. O Bologna é o 17º, com 9 pontos. Na próxima rodada, o Sassuolo medirá forças com o Chievo, fora de casa, no domingo às 12h (horário de Brasília). Já o Bologna recebe a Atalanta, no mesmo dia, às 14h (horário de Brasília).

O Frosinone garantiu sua primeira vitória no campeonato da temporada com um placar de 3 a 0 contra a SPAL, que tem 12 pontos e segue na 15ª colocação. No entanto, o bom resultado foi insuficiente para abandonar a zona de rebaixamento e segue na 19ª posição com cinco pontos. No domingo, às 9h30, o SPAL encara o Lazio. No mesmo dia, o Frosinone enfrenta o Parma. Já o Chievo perdeu por 2 a 1 na casa do Cagliari e continua em último lugar.