Com gol de Hulk, Zenit derrota o Benfica na Liga dos Campeões

Com um gol do atacante brasileiro Hulk, o Zenit teve uma ótima estreia na Liga dos Campeões da Europa. Mesmo fora de casa, o time russo derrotou o Benfica por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, e saiu na frente no Grupo C da competição.

Hulk abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, quando recebeu passe na entrada da área e deu um toque por cobertura na saída do goleiro. Além da desvantagem, o Benfica ainda perdeu o goleiro Artur, que fez falta feia e foi expulso aos 18.

Para completar, o Zenit ainda foi buscar o segundo gol logo depois. Aos 22, o holandês Witsel fez 2 a 0 e definiu a vitória russa. Para o Benfica, com um jogador a menos em campo, ficou muito difícil buscar uma reação na estreia na competição.

No mesmo Grupo C, o Monaco deu uma demonstração de força nesta terça-feira e estreou com vitória em casa. Mesmo tendo negociado seus dois principais jogadores - os colombianos Falcao García e James Rodríguez -, o time francês fez 1 a 0 no Bayer Leverkusen.

O único gol da partida contra o time alemão foi marcado pelo meio-campista português João Moutinho, aos 16 minutos do segundo tempo. Assim, o Monaco lidera a chave com os mesmos três pontos do Zenit, enquanto Bayer Leverkusen e Benfica estão zerados.