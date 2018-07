Com gol de Huszti, Hanover bate Leverkusen pelo Campeonato Alemão

"Estou feliz de ter saído com uma vitória hoje", disse o técnico Mirko Slomka depois de sua 100a partida no comando no Hanover. "Foi muito boa para nós. Deu para ver nossa postura combativa e precisávamos disso contra um Leverkusen tão duro".

No único outro confronto do domingo, a incrível bola por cobertura do venezuelano Juan Arango a quase 40 metros do gol selou o triunfo do Borussia Moenchengladbach sobre o Mainz por 2 x 0, levando o clube para a oitava colocação com 24 pontos.

O Bayern de Munique passou fácil pelo Augsburg no sábado com um placar de 2 x 0, a 13 vitória em 16 jogos do Campeonato Alemão que manteve sua liderança na véspera da interrupção de fim de ano.

O campeão Borussia Dortmund perdeu de 3 x 2 do Wolfsburg após um pênalti polêmico e um cartão vermelho para o zagueiro Marcel Schmelzer. O time continua em terceiro com 27 pontos.

(Reportagem de Karolos Grohmann)