Com gol de Ibrahimovic, PSG vence e abre 23 pontos na liderança

Cada vez mais o Paris Saint-Germain se encaminha para o título do Campeonato Francês com recorde de rodadas em antecedência. Neste sábado, o time contou com um gol do sueco Zlatan Ibrahimovic para vencer o Toulouse por 1 a 0, fora de casa, e abriu nada menos que 23 pontos na ponta do torneio, a ainda 17 rodadas do seu término.

Combinada à derrota do Angers, segundo colocado, na última sexta-feira, a vitória levou o Paris Saint-Germain a 57 pontos, ainda invicto no Campeonato Francês. Neste domingo, o Monaco enfrenta o Lorient e, se vencer, assume a vice-liderança e abaixa a diferença para 21 pontos.

A soberania do Paris Saint-Germain é tamanha no torneio que o Angers tem uma diferença de pontos menor em relação à zona de rebaixamento, 14, do que para o primeiro colocado. O Toulouse, com a derrota, estacionou nos 20 pontos, em 19.º e penúltimo lugar.

O único gol da partida demorou para sair e só aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro David Luiz cabeceou em direção do gol e Ibrahimovic apareceu para completar para as redes.

O Paris Saint-Germain terá a semana para treinar, antes de voltar a campo no próximo sábado, dia 23, justamente contra o Angers, em casa, pela 22.ª rodada do Campeonato Francês.