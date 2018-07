Com gol de Ibra, Suécia ganha e segue viva por vaga direta à Eurocopa

Graças ao seu maior craque, o atacante Zlatan Ibrahimovic, a seleção da Suécia segue viva na luta por uma vaga direta à Eurocopa de 2016, que será na França. Nesta sexta-feira, mesmo desperdiçando uma cobrança de pênalti, o craque do Paris Saint-Germain fez o seu na vitória dos suecos por 2 a 0 contra Liechtenstein, fora de casa, pela nona e penúltima rodada do Grupo G das Eliminatórias.

Com o triunfo, a Suécia segue em terceiro lugar na chave com 15 pontos, dois a menos que a vice-líder Rússia, que bateu a Moldávia por 2 a 1, também como visitante. Para a fase final da Eurocopa se classificam os dois primeiros colocados de cada grupo e o terceiro vai para uma repescagem.

Esta terceira colocação a Suécia já garantiu, graças à derrota de virada sofrida por Montenegro para a Áustria por 3 a 2, em casa. Com 11 pontos, os montenegrinos ficam na quarta posição e não têm mais como alcançar os suecos. Os austríacos, já garantidos na Eurocopa desde o mês passado, asseguraram a liderança do grupo, agora com 25 pontos.

Na rodada final, nesta terça-feira, a Rússia precisa apenas de um empate para terminar as Eliminatórias na segunda colocação. Os russos encaram Montenegro, em Moscou, e a Suécia também jogo como mandante contra a Moldávia. Os suecos têm de obrigatoriamente vencer e os russos perderem em casa. Só cumprindo tabela, a Áustria recebe Liechtenstein, em Viena.