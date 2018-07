Com gol de Jobson, Botafogo ganha por 2 a 0 e vira líder do grupo no Carioca

RIO - O Botafogo venceu o Duque de Caxias por 2 a 0, neste sábado, no Engenhão, e assumiu o primeiro lugar no Grupo A da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca - está com 13 pontos, um a mais do que o Macaé, que joga neste domingo. O time dominou a partida e desperdiçou muitas chances para conseguir um placar mais elástico. Destaque para o atacante Jobson, que, mesmo em posição irregular, marcou o segundo gol botafoguense, o primeiro dele desde que voltou a jogar após a suspensão por doping.

O time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira esbarrou nos erros de finalização, mas também nas boas defesas do goleiro Fernando. O meia Fellype Gabriel mais uma vez jogou bem e foi um dos destaques. Foi dele o primeiro gol do Botafogo. Agora, com cinco marcados, é o vice-artilheiro botafoguense no Campeonato Carioca, atrás apenas do atacante argentino Herrera, que tem sete.

A primeira boa chance do Botafogo foi aos 14 minutos. Felipe Menezes tocou para Fellype Gabriel, que bateu forte da entrada da área, mas Fernando defendeu. Um minuto depois, o zagueiro Fábio Aguiar, por duas vezes, evitou em cima da linha que o Botafogo abrisse o placar: em cabeceio de Antônio Carlos e chute de Fellype Gabriel no rebote.

O Botafogo continuou tendo boas chances, até que o gol finalmente saiu aos 35 minutos. Fellype Gabriel cruzou para Elkeson, que cabeceou para o meia da área. A bola passou por Herrera e sobrou para o próprio Fellype Gabriel, que bateu forte, sem chance para o goleiro. O Botafogo quase ampliou aos 40, quando Felipe Menezes lançou Herrera, que driblou o zagueiro e chutou no travessão.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, Fellype Gabriel tocou para Felipe Menezes, que dominou e bateu forte. A bola bateu na rede, pelo lado de fora. Dois minutos depois, Felipe Menezes retribuiu o passe e deixou Fellype Gabriel de frente para o goleiro do Duque de Caxias. O meia chutou rasteiro, mas Fernando defendeu.

Aos 25 minutos, Elkeson entrou na área pela esquerda e chutou cruzado, longe do gol, mas Jobson, em posição irregular, completou para as redes, fazendo 2 a 0. Aos 41, o mesmo Jobson, pela esquerda, cruzou para Jeferson na área, que finalizou de primeira, mas Fernando defendeu. Quatro minutos depois, Jobson, mais uma vez pela esquerda, cruzou para Fellype Gabriel, que cabeceou no travessão. No rebote, Renato chutou e Fábio Aguiar, pela terceira vez, salvou com o gol aberto. Assim, diante de tantas chances perdidas, o jogo ficou mesmo nos 2 a 0.

BOTAFOGO 2 X 0 DUQUE DE CAXIAS

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Felipe Menezes (Jobson), Fellype Gabriel e Elkeson; Herrera (Jeferson Mateus). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

DUQUE DE CAXIAS - Fernando; Arílson, Paulão, Fábio Aguiar e Rodrigues (Ari); Neves, Juninho, Danilo Rios (Watthimem) e Raphael Augusto; Jeffinho e Gilcimar (Tiago Resende). Técnico: Eduardo Allax.

GOLS - Fellype Gabriel, aos 35 minutos do primeiro tempo; Jobson, aos 25 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols.

CARTÃO AMARELO - Neves, Fernando e Juninho.

RENDA - R$ 64.725,00.

PÚBLICO - 2.949 pagantes.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio.