Com gol de Jonas, Benfica é bicampeão da Taça da Liga de Portugal

Há 12 dias, o Benfica também já havia conquistado o título do Campeonato Português, encerrando o torneio com três pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Porto. Na Taça de Portugal, a decisão será entre Sporting e Braga, domingo, no Estádio Jamor, nos arredores de Lisboa.

Nesta sexta-feira, a sexta conquista do Benfica na Taça da Liga veio com cinco brasileiros no time titular: o goleiro Julio Cesar, os zagueiros Jardel e Luisão e os atacantes Jonas e Lima. Anderson Talisca entrou no início do segundo tempo.

Jonas abriu o placar, João Diogo empatou, mas o holandês Ola John definiu o jogo para o Benfica. O atacante brasileiro, ex-Grêmio, foi eleito o melhor da final. "Este era um título importante, porque onde o Benfica entra, entra sempre para ganhar. Alcançamos mais um dos objetivos importantes da temporada. Quero ganhar mais coisas com a camisa do Benfica, como qualquer atleta sou movido a desafios", comemorou Jonas.