Com gol de Jorge Henrique, Figueirense bate Náutico e vence a segunda na Série B

Após decepcionar no Campeonato Catarinense, o Figueirense vem exibindo força nas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time conquistou sua segunda vitória seguida ao derrotar o Náutico por 3 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli.

Com o resultado, o time catarinense segue com 100% de aproveitamento e seis pontos. Já o Náutico, que empatou na estreia com o América-MG, por 0 a 0, aparece na zona de rebaixamento, com apenas um ponto.

A crise financeira que abalou o clube tem afetado os jogadores dentro de campo. O Náutico foi completamente dominado pelo Figueirense nos 45 minutos iniciais, e praticamente só assistiu o dono da casa fazer 2 a 0.

Logo aos 11 minutos, Dudu avançou pela direita e cruzou. A defesa do Náutico falhou, e a bola sobrou para Jorge Henrique, que chutou para o gol. O segundo veio aos 31, em um belo arremate de Robinho, no ângulo da meta defendida pelo goleiro Jefferson. O terceiro só não saiu com Luidy, pois Darlan salvou em cima da linha.

Se a situação do Náutico já era ruim, no segundo tempo ficou pior ainda. Aos quatro minutos, Darlan Bispo cometeu uma dura fala em Jorge Henrique, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Com um a mais, o Figueirense seguiu dominando o jogo e praticamente anulou o sistema ofensivo do rival.

O Figueirense aproveitou a superioridade numérica para fazer o terceiro. Robinho deixou Henan na cara de Jefferson. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola às redes para dar números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Guarani na terça-feira, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro. O Náutico só entra em campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Ceará, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 3 X 0 NÁUTICO

FIGUEIRENSE - Thiago Rodrigues; Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves e Iago (Julinho); Dudu Vieira, Zé Antônio e Jorge Henrique (Renan Mota); Robinho (Clébson), Luidy e Henan. Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO - Jeferson; David (Joazi), Tiago Alves, Nirley e Manoel; Darlan Bispo, Rodrigo Souza (João Ananias), Cal Rodrigues (Alison) e Maylson; Erick e Anselmo. Técnico: Waldemar Lemos.

GOLS - Jorge Henrique, aos 11, e Robinho, aos 31 minutos do primeiro tempo. Henan aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Darlan Bispo e Maylson (Náutico).

CARTÃO VERMELHO - Darlan Bispo (Náutico).

RENDA - R$ 78.840,00.

PÚBLICO - 3.693 torcedores.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).