Com gol de Jorginho, Itália busca empate contra Polônia pela Liga das Nações

A Itália vacilou nesta sexta-feira e ficou no empate por 1 a 1 com a Polônia, em casa. A partida foi disputada em Bolonha pela rodada de abertura do Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa. A seleção anfitriã saiu atrás no marcador e chegou ao empate graças a um gol de pênalti do brasileiro naturalizado italiano Jorginho.

O resultado demonstra que a Itália não terá caminho fácil em sua tentativa de se reerguer no cenário mundial. Depois de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia, o técnico Roberto Mancini iniciou na atual competição a reformulação da equipe.

O começo da partida deu a impressão de que o time da casa conseguiria a vitória sem muita dificuldade. A Itália teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldade para chegar ao gol adversário. Na etapa inicial, foram duas boas chances. A primeira com Mario Balotelli, que bateu para fora.

A outra, a melhor dos anfitriões no primeiro tempo, veio com Bernardeschi. O time italiano aproveitou uma saída de bola errada da Polônia, o meia da Juventus invadiu a área livre, mas o chute saiu com força demais e foi para fora.

A Polônia, aos poucos, começou a pressionar a marcação no campo do adversário. E em uma roubada de bola abriu o marcador. Lewandowski cruzou da esquerda na segunda trave e Zielinski apareceu para emendar de primeira para as redes.

No segundo tempo, Roberto Mancini mexeu no setor ofensivo, mas a Itália encontrava dificuldades para furar a retranca do adversário. Bonaventura, Belotti e Chiesa entraram nas vagas de Pellegrini, Balotelli e Insigne.

Com a dificuldade para invadir a área polonesa, os italianos passaram a arriscar de longe. Chiesa bateu rasteiro da esquerda, a bola desviou na zaga e quase enganou o goleiro Fabianski, que se recuperou e fez a defesa.

O empate veio em um vacilo dos poloneses. Os italianos saíram rápido para o ataque. Chiesa arrancou pela direita, invadiu a área e foi atropelado por Blaszczykowski. Pênalti, que o brasileiro naturalizado italiano Jorginho bateu e fez.

Apesar do gol, a partida seguiu da mesma maneira. Os poloneses seguiram fechados em seu campo de defesa enquanto que os italianos não conseguiam incomodar o goleiro adversário. A Itália agora volta a campo na próxima segunda-feira, quando visitará Portugal pela segunda rodada da Liga das Nações.