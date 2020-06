Com gol de Kane, Tottenham vence em casa e afunda West Ham no Inglês

Sonhando ao menos com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, o Tottenham venceu o West Ham por 2 a 0, nesta terça-feira, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando em seu novo estádio, o atual vice-campeão europeu afundou o rival londrino, na beira da zona de rebaixamento.

O Tottenham chegou aos 45 pontos e subiu para o sétimo lugar da tabela, a duas posições da zona de classificação para a Liga Europa. Enquanto isso, o West Ham sofre para se afastar da zona da degola. A equipe soma 27 pontos e figura no 17º posto, uma posição acima do rebaixamento, podendo terminar a rodada na penúltima colocação.

Nesta terça, o time comandado pelo técnico José Mourinho só conseguiu balançar as redes no segundo tempo. No primeiro, Son mandou para o gol após bela jogada individual, mas a arbitragem acabou anulando o lance por impedimento, após interferência do VAR.

Depois do intervalo, o Tottenham abriu o placar com ajuda da defesa do West Ham. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, o ataque do Tottenham desviou de cabeça na primeira trave e a bola acabou acertando o volante Tomas Soucek, indo morrer nas próprias redes dos visitantes.

Até então, o Tottenham dominava, mas não conseguia exibir no placar a superioridade em campo. Até que Harry Kane decidiu o duelo aos 37 minutos. O atacante recebeu lançamento em profundidade, conteve os marcadores e bateu na saída do goleiro Lukasz Fabianski.

O brasileiro Lucas Moura teve atuação discreta pelo Tottenham, assim como Felipe Anderson, pelo West Ham. Este entrou em campo somente no segundo tempo.

Mais cedo, Leicester City e Brighton empataram sem gols na casa do primeiro. Terceiro colocado, o Leicester perdeu a chance de se aproximar do vice-líder Manchester City. Agora soma 55 pontos, contra 63 do segundo colocado. A liderança segue com o Liverpool, dono de 83 pontos. O Brighton é o 15º, com 33.