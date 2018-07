Com gol de letra de Vardy, Inglaterra bate Alemanha de virada

Jogando fora de casa e após sair atrás no marcador com 2 a 0, a Inglaterra mostrou poder de reação e bateu a Alemanha por 3 a 2, em amistoso neste sábado, com direito a gol de letra de Vardy e virada no último minuto em pleno Estádio Olímpico de Berlim.

O resultado ainda serviu para o time inglês acabar com um jejum de vitórias sobre a seleção alemã que durava sete anos. No período, a Alemanha venceu por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo 2010, e por 1 a 0 em amistoso em 2013.

Em um primeiro tempo de bastante equilíbrio, a Alemanha chegou ao gol com Mario Gomez aos 26 minutos do primeiro tempo. No entanto, a arbitragem viu posição duvidosa de impedimento e anulou a jogada.

Próximo ao final da primeira etapa, porém, os donos da casa conseguiram abrir o marcador. Aos 43 minutos, Toni Kroos avançou pela intermediária, puxou para a perna esquerda e soltou uma pancada no canto direito do goleiro Butland, que não alcançou. Pouco depois, o arqueiro pediu substituição por conta de uma lesão na perna direita.

Na volta do intervalo, a Alemanha tratou de ampliar o placar com o artilheiro Mario Gomez. Aos 13 minutos, Khedira cruzou na medida para o centroavante testar colocado, sem chances para o goleiro Forster, que sequer pulou na bola.

A Inglaterra não mostrou ter se abatido com os dois gols e manteve o padrão tático, mas conseguiu descontar aos 17 minutos, em uma cobrança de escanteio. Após a bola sobrar dentro da área pelo lado direito, Harry Kane driblou dois marcadores com uma bela puxada e chutou cruzado para fazer 2 a 1.

Aos 27, o técnico Roy Hodgson promoveu a entrada de Jamie Vardy no lugar de Welbeck e a substituição surtiu efeito. Aos 32, em jogada de velocidade pela direita, o atacante do Leicester City completou cruzamento com um chute de letra, surpreendendo o goleiro Manuel Neuer e empatando o jogo.

Se o empate já estava de bom tamanho, Eric Dier deu um presente ainda maior ao torcedor inglês aos 45 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais alto que a zaga alemã e testou com força para selar a vitória da Inglaterra.

Inglaterra e Alemanha se preparam para a disputa da Eurocopa 2016, que começa em junho, na França. O time inglês está no Grupo B, ao lado de Eslováquia, País de Gales e Rússia, enquanto os atuais campeões do mundo estão no Grupo C com Irlanda do Norte, Polônia e Ucrânia.