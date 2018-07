Com gol de letra, Tottenham goleia time grego na Liga Europa

Depois de dois tropeços, o Tottenham enfim conquistou sua primeira vitória na Liga Europa. E obteve o triunfo em grande estilo, nesta quinta-feira, diante dos seus torcedores. O time londrino goleou o Asteras Tripolis, da Grécia, por 5 a 1, com direito a um golaço de letra do argentino Erik Lamela.

Lamela se tornou forte candidato a finalista ao prêmio Puskas, concedido pela Fifa ao gol mais bonito do ano, ao acertar chute de letra, de fora da área, aos 30 minutos de jogo. A bola chegou a pegar curva antes de estufar as redes do goleiro grego. Foi o segundo do Tottenham, que não contou com o brasileiro Paulinho nem no banco de reservas.

O primeiro fora anotado por Harry Kane, aos 13 minutos. Kane marcou mais dois e Lamela anotou seu segundo, na etapa final. Após balançar as redes três vezes, Kane ainda assumiu o gol do Tottenham após a expulsão do goleiro Lloris. Não conseguiu evitar o gol de Jeronimo Barrales, do Asteras, aos 44 minutos.

Com o triunfo, o Tottenham mostrou boa reação na fase de grupos da Liga Europa. O time inglês subiu para a segunda colocação do Grupo C, com os mesmos cinco pontos do líder Besiktas. A equipe turca goleou o Partizan Belgrad, da Sérvia, por 4 a 0, fora de casa, nesta quinta.

O Tottenham não foi o único a golear nesta rodada. Em casa, o Borussia Monchengladbach aplicou 5 a 0 no Apollon Limassol, do Chipre. E o Villarreal fez 4 a 1 no Zurich, diante de sua torcida, ambos pelo Grupo A. O time espanhol lidera a chave, com 7 pontos. Os alemães vêm em segundo, com cinco.

Pelo Grupo B, Club Brugge e Copenhague empataram por 1 a 1, enquanto o Torino derrotou o HJK por 2 a 0. No Grupo D, o Celtic bateu o Astra Giurgiu por 2 a 1 e o Salzburg superou o Dínamo de Zagreb pelo placar de 4 a 2.

O Grupo E teve o triunfo do Dínamo de Moscou sobre o Estoril por 2 a 0 e o empate por 1 a 1 entre PSV Eindhoven e Panathinaikos. No Grupo F, a rodada contou com apenas um gol. Foi na vitória do FK Karabakh sobre o Dnipro. A Inter de Milão não passou do 0 a 0 com o Saint-Étienne, no Giuseppe Meazza.