Com gol de Lucas, PSG abre Francês com vitória fora de casa

Em busca do tetra no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain começou a temporada 2015/2016 com o pé direito nesta sexta-feira. E contou com o brasileiro Lucas para isso. Com o gol do atacante, ex-São Paulo, o time da capital estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Lille, mesmo jogando fora de casa e com um jogador a menos desde a expulsão de Rabiot ainda no primeiro tempo.

O Paris Saint-Germain entrou em campo nesta sexta-feira sem o atacante sueco Ibrahimovic e o meia argentino Angel Di María, recém-contratado junto ao Manchester United. Assim, coube a Lucas o posto de herói da equipe com um belo gol marcado aos 12 minutos do segundo tempo. Após troca de passes entre ele, o uruguaio Cavani e o francês Matuidi, o brasileiro saiu na cara do goleiro nigeriano Enyeama, o driblou e tocou rasteiro para as redes.

O triunfo em Lille garantiu ao Paris Saint-Germain a incrível marca de 10 vitórias consecutivas no Campeonato Francês. São nove nas últimas rodadas da temporada passada, na conquista do tri, e a desta sexta-feira. E foi a primeira vez que o time venceu na estreia da competição desde que foi comprado pelo xeque Nasser Al-Khelaïfi, na temporada 2011/2012.

Na segunda rodada, o Paris Saint-Germain só volta a jogar no outro domingo, dia 16, contra o Ajaccio, que conseguiu o acesso à primeira divisão nesta temporada. O confronto marcará o reencontro com o torcedor parisiense, no estádio Parque dos Príncipes. Já o Lille visita o Mônaco, na próxima sexta-feira.