Com gol de Lucas, PSG conquista 1ª vitória no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conquistou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Francês. Após estrear no torneio com um empate em partida contra o Reims, os atuais campeões nacionais superaram, em casa, no Parc des Princes, o Bastia por 2 a 0, com um dos gols sendo marcados pelo meia brasileiro Lucas.

Além dele, o PSG começou a partida com os zagueiros Marquinhos e David Luiz e o volante Thiago Motta entre os titulares. E o time conseguiu uma fácil vitória, num duelo em que dominou desde os minutos iniciais. O primeiro gol saiu aos 26 minutos da etapa inicial, com Lucas, que chutou cruzado após receber um cruzamento de Van der Wiel.

Mesmo em vantagem, o PSG continuou criando seguidas oportunidades de gol, inclusive com Lucas e ampliou a sua vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Verrati lançou Cavani dentro da área. O atacante dominou uruguaio a bola e finalizou na saída do goleiro Aréola para fazer 2 a 0.

Em vantagem, o PSG seguiu com a partida sob controle e poderia até ter ampliado a sua vantagem. O Bastia tentou ameaçar os atuais campeões franceses, mas a zaga formada por Marquinhos e David Luiz teve bom desempenho e assegurou a vantagem e a vitória do time da casa.