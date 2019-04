Com gol de Luiz Gustavo, Olympique bate Guingamp e entra na zona da Liga Europa

O Olympique de Marselha venceu o Guingamp por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O primeiro gol dos visitantes foi marcado pelo volante Luiz Gustavo, titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Lucas Ocampos e Valere Germain fizeram os outros gols da equipe. Yeni N'Gbakoto descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o time do brasileiro chega ao quarto lugar, posição que garante vaga para a Liga Europa da próxima temporada. O clube de Marselha soma 54 pontos, um a mais que o Saint-Étienne, que visita o Reims neste domingo, às 12 horas (de Brasília). Já o Guingamp cai para a lanterna, com apenas 24 pontos.

Outro time que busca vaga na competição europeia, o Montpellier também venceu por 3 a 1 fora de casa neste sábado. A equipe visitou o Strasbourg e saiu com o triunfo, com gols de Andy Delort, duas vezes, e Florent Mollet. Pablo Martinez marcou pelos mandantes.

A vitória deixa o Montpellier na sexta posição, com 51 pontos, a três da zona de classificação à Liga Europa. Já o Strasbourg cai para a décima posição da tabela, com 44.

Em mais uma partida da 33ª rodada realizada neste sábado, o Bordeaux perdeu para o Nîmes por 2 a 1, fora de casa. Josh Maja abriu o placar para os visitantes, mas Teji Savanier, de pênalti, e Renaud Ripart viraram para os donos da casa.

O resultado deixa o Nîmes em nono, com 46 pontos. Já o Bordeaux tem de se contentar com a 13ª colocação, com 38 pontos, a 10 da zona de rebaixamento.

No outro jogo do Campeonato Francês, o Caen supreendeu ao bater o Nice por 1 a 0, fora de casa. Alexander Djiku marcou o gol dos visitantes, que brigam para ficar na primeira divisão.

Apesar da vitória, o Caen segue na degola, no 19º lugar, com 26 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Amiens, 17º com 32 pontos. Já o Nice se mantém no meio da tabela, em oitavo, com 48.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain entra em campo para confirmar a conquista do Campeonato Francês. Às 16 horas (de Brasília), a equipe parisiense recebe o Monaco, no Parque dos Príncipes. Uma vitória dá o título para os donos da casa.

Se empatar, o PSG praticamente garante a conquista, já que chegaria a 82 pontos. Esta é exatamente a pontuação que o vice-líder Lille pode alcançar se vencer os seus seis jogos restantes. Entretanto, a diferença de saldo de gols é enorme: o PSG tem 40 de vantagem para os concorrentes. O Lille visita o Toulouse, também no domingo, às 10h.