Com gol de Lukaku, United vence City na estreia de Ederson em clássico nos EUA

Foi só um amistoso de pré-temporada, válido pela International Champions Cup, mas os clubes de Manchester colocaram em campo a rivalidade na noite de quinta-feira, em Houston, nos Estados Unidos. E com mais um gol de Lukaku, o United se deu melhor e bateu por 2 a 0 o City, que promoveu a estreia do recém-contratado goleiro Ederson e também contou com a participação do brasileiro Gabriel Jesus durante o segundo tempo.

Os gols do Manchester United saíram quase em sequência, aos 36 e aos 38 minutos da etapa inicial. No primeiro deles, Lukaku foi lançado em velocidade e Ederson saiu do seu gol para tentar cortar o passe, mas não conseguiu e foi fintado pelo atacante belga, que finalizou às redes. Logo depois, aos 38, Mkhitaryan avançou em velocidade e acionou Rashford na direita. Ele entrou na área e bateu cruzado para fazer 2 a 0.

Como tradicionalmente ocorre nesses amistosos de pré-temporada, os técnicos realizaram várias mudanças nos times. Assim, no Manchester United, Pogba foi o único jogador que atuou pelos 90 minutos, enquanto no City apenas Ederson, Walker e Fernandinho permaneceram em campo durante todo o clássico.

Gabriel Jesus esteve entre os jogadores que entraram no intervalo do duelo entre Manchester City e United. O atacante chegou a ser dúvida para a pré-temporada por causa de uma fratura no rosto sofrida durante amistoso entre as seleções do Brasil e da Argentina, mas entrou em campo, ainda que tenha sido discreto.

As duas equipes ainda vão fazer dois jogos nos Estados Unidos pela International Champions Cup. O Manchester United vai encarar o Real Madrid no próximo domingo e o Barcelona no dia 26. Já o City terá pela frente o Real também em 26 de julho e o Tottenham no dia 29.