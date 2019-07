Com gol de Mané, Senegal bate Uganda e vai às quartas da Copa Africana

Com um gol marcado por Sadio Mané, atacante do Liverpool, o Senegal superou Uganda por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Internacional do Cairo, no Egito, e garantiu classificação às quartas de final da Copa Africana de Nações.

O astro senegalês fez o único gol do confronto aos 15 minutos do primeiro tempo. E na etapa final, aos 16, ele chegou a desperdiçar uma penalidade. Porém, o triunfo por vantagem mínima credenciou a sua seleção para enfrentar o Benin na próxima fase.

Pela primeira vez em um estágio eliminatório de uma Copa Africana, o surpreendente Benin despachou o Marrocos no confronto que inaugurou estas oitavas de final. A equipe abriu o placar do duelo aos 8 minutos da etapa final, com um gol de Moise Adilehou, mas Youssef En-Nesyri empatou pouco depois, aos 21, para os marroquinos.

E nos acréscimos deste segundo tempo, o Marrocos teve a grande chance de garantir a sua vitória de virada em uma penalidade. Porém, o meia-atacante Hakim Ziyech, jogador do Ajax, da Holanda, acertou a trave em sua cobrança e o duelo foi para a prorrogação.

No tempo extra, o Benin ficou em desvantagem numérica em campo já aos 7 minutos, quando o defensor Khaled Adenon foi expulso. Ele já tinha um cartão amarelo e acabou recebendo o vermelho ao discutir com o árbitro da partida. Mesmo com um homem a menos, o time conseguiu segurar o 1 a 1 e levou aos pênaltis a disputa da vaga às quartas de final.

O Benin acertou as quatro cobranças que fez, enquanto o Marrocos só converteu a primeira e errou as outras duas que bateu. Assim, caiu por 4 a 1 e deu adeus à competição, cujas oitavas de final seguem neste sábado com mais dois jogos: Nigéria x Camarões, às 13 horas (de Brasília), e Egito x África do Sul, às 16h.