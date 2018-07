Com gol de mão, Grêmio faz 2 a 0 no Botafogo em estreia do Brasileirão

O Grêmio contou com um gol de mão do atacante Luan para vencer o Botafogo por 2 a 0 neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. No lance polêmico, o árbitro catarinense Braulio da Silva Machado entendeu que a bola tocou na cabeça do jogador e assinalou gol para Ramiro, que havia dado o chute.

Ramiro também abriu o marcador em partida que o time tricolor foi bastante superior. O Botafogo entrou em campo com a proposta de se defender e tentar acertar um contra-ataque. O Grêmio passou a pressionar, mas encontrou dificuldades para superar a retranca adversária.

Só conseguiu abrir o marcador aos 46 minutos da etapa inicial. Léo Moura recebeu na direita e cruzou. Luan desviou para grande defesa do goleiro paraguaio Gatito Fernández. O atacante Lucas Barrios aproveitou a sobra, mas Marcelo salvou na linha. Ramiro então apareceu e fuzilou para fazer o primeiro.

Na etapa final, o Grêmio continuou melhor e marcou o segundo gol em lance polêmico. Logo aos nove minutos, Ramiro chutou de fora da área, a bola desviou no braço de Luan e enganou o goleiro. Os jogadores do Botafogo reclamaram do lance irregular, mas o árbitro entendeu que a bola desviou na cabeça de Luan e assinalou gol para Ramiro.

O Botafogo foi para o tudo ou nada e melhorou na partida. O Grêmio perdeu o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que caiu de mal jeito e fraturou o pulso direito - Cortez entrou em seu lugar. A melhor chance do time alvinegro, no entanto, veio somente aos 40 minutos da etapa final, em chute de Gilson que acertou o travessão.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, quando receberá o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, visitará o Atlético Paranaense no domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Botafogo volta as atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, receberá o Atlético Nacional, no estádio do Engenhão, no Rio, em duelo que pode garantir vaga à próxima fase da competição. O time alvinegro está em segundo lugar no Grupo 1, com sete pontos. A equipe colombiana está em terceiro com três. No Brasileirão, receberá a Ponte Preta, no domingo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 BOTAFOGO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira (Cortez); Michel, Arthur (Gastón Fernández) e Ramiro; Luan, Lucas Barrios (Jailson) e Pedro Rocha. Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Emerson Santos; Igor Rabello, Marcelo e Victor Luis; Airton (Gilson), Bruno Silva, João Paulo e Camilo (Guilherme); Rodrigo Pimpão e Roger (Joel). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Ramiro, aos 46 minutos do primeiro tempo; Ramiro, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Oliveira (Grêmio); Emerson Santos, Marcelo, Bruno Silva, João Paulo e Rodrigo Pimpão (Botafogo).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 679.923,00.

PÚBLICO - 18.552 pagantes (20.289 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).