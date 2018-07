Com gol de Marta, Brasil bate Islândia e continua 100% com Emily Lima

A seleção brasileira feminina de futebol sob o comando da técnica Emily Lima está imbatível. Em sua sétima partida à frente do time nacional, a sétima vitória veio nesta terça-feira com o 1 a 0 no amistoso contra a Islândia, no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavik, capital do país escandinavo. Após sofrer com a pressão das donas da casa, a meia Marta marcou o gol salvador do Brasil aos 21 minutos do segundo tempo.

A vitória sobre a Islândia fecha com chave de ouro os amistosos da seleção feminina realizados em junho. No último sábado, as brasileiras bateram a Espanha por 2 a 1, em Madri. Antes, Emily Lima comandou o time ao título do Torneio Internacional de Manaus, em dezembro passado, com quatro triunfos em quatro jogos, e em uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia, também na capital do Amazonas, em abril.

Em 2017, o Brasil não disputará competições oficiais; somente amistosos nas datas Fifa. O próximo ano será de disputa da Copa América, que dá vaga para a Copa do Mundo de 2019, na França, e os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão.

O próximo compromisso das brasileiras será já no próximo mês, no dia 4, em um amistoso contra a Alemanha, na Europa. Depois disputará o Torneio das Nações, nos Estados Unidos - a estreia será em 27 de julho contra o Japão. Na sequência, jogará contra Estados Unidos, no dia 30, e contra a Austrália, em 3 de agosto.

Em campo, nesta terça-feira, o Brasil sofreu no início com a pressão das islandesas, que tiveram duas chances nos primeiros 15 minutos. A partir daí, as brasileiras conseguiram equilibrar as ações e o jogo ficou aberto na primeira etapa, com oportunidades de gol para os dois lados.

O Brasil voltou superior no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Debinha bateu cruzado e a bola sobrou para Tamires finalizar, mas a zaga desviou. Aos 21, saiu o gol. Após contra-ataque, Andressinha arrancou e tocou para Marta. A camisa 10 entrou na área e chutou firme entre as pernas da goleira islandesa. Com a vantagem no placar, as brasileiras administraram o resultado até o apito final.

A escalação do Brasil nesta terça-feira foi a seguinte: Bárbara; Letícia, Rafaelle, Mônica e Tamires (Jucinara); Andressinha e Fran (Djenifer); Debinha (Rosana), Marta, Darlene (Bia Zaneratto) e Gabi Nunes (Camila).