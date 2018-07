Com gol de Marta, seleção brasileira vence Chile por 3 a 0 em Maceió

MACEIÓ - A melhor jogadora do mundo não decepcionou em sua primeira partida com a camisa da seleção brasileira no seu Estado natal, Alagoas. Neste sábado, Marta marcou uma vez e ajudou o Brasil a vencer o Chile por 3 a 0 no Rei Pelé, em Maceió.

Este foi o primeiro amistoso da seleção que se prepara para a Copa do Mundo da Alemanha, torneio que acontece entre 26 de junho e 17 de julho. As jogadoras serão dispensadas neste domingo e se reapresentam em 6 de junho já para o Mundial. No dia 16, o segundo e último amistoso, contra a Argentina, na cidade do Recife.

O amistoso serviu para que o treinador observasse todo o grupo, repleto de jovens. Nas laterais, Maurine e Fabiana se destacaram. Foi da lateral-direito, aliás, que deu o passe para Marta fazer o segundo gol do Brasil.

Antes, Aline Pellegrino havia aberto o placar, completando cobrança de escanteio de Marta. Rosana fez o terceiro.

O Brasil jogou com Bárbara, Fabiana, Aline Pellegrino, Marina e Maurine; Daiane Rodrigues, Formiga, Ester e Bia; Cristiane e Marta. No segundo tempo, entraram Rosana, Francielle, Elaine, André Rosa, Dayane Rocha, Bia, Taís Guedes e Roseana. Só a goleira Bárbara, Daiane Rodrigues e Marta não foram substituídas.