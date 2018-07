Com gol de Moradei, São Caetano derrota Ponte no ABC pelo Paulistão

SÃO CAETANO DO SUL - O São Caetano venceu a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Anacleto Campanella, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Aproveitando as falhas do sistema defensivo da equipe de Campinas, o São Caetano venceu com um gol do volante Moradei ainda no primeiro tempo, somando assim três pontos.

Apesar de melhorar seu desempenho no segundo tempo, a Ponte não conseguiu empatar e conheceu diante da equipe do ABC paulista a sua primeira derrota na temporada 2012.

O São Caetano dominou o primeiro tempo e a Ponte Preta praticamente não chegou ao gol defendido por Luiz. Superior em campo, o time da Grand São Paulo quase marcou com Anselmo, mas Lauro desviou no reflexo. A bola ainda bateu no travessão e saiu.

Aproveitando o fraco desempenho do sistema defensivo alvinegro, os donos da casa marcaram aos 36 minutos. Lauro aliviou cobrança de escanteio, mas a bola sobrou limpa para Moradei, que na temporada passada defendeu o Corinthians. O volante bateu de primeira e contou com um desvio no meio do caminho para balançar as redes.

Atrás do marcador, a Ponte voltou mais ligada do intervalo e pressionou o São Caetano em busca do empate, enquanto os donos da casa tentavam matar o jogo no contra-ataque. A principal arma do time campineiro era as bolas cruzadas para dentro da área. E foi assim que a melhor chance da equipe na partida acabou sendo criada. Gian aproveitou cruzamento de Renato Cajá e cabeceou no travessão. No rebote, ninguém da Ponte apareceu para completar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Paulistão. O São Caetano enfrenta o Linense, em Lins, às 21h50. Já a Ponte recebe o Bragantino, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, com portões fechados por causa da interdição do local, ainda com irregularidades para a disputa do Paulistão.

SÃO CAETANO 1 x 0 PONTE PRETA

São Caetano - Luiz; Artur, Preto Costa, Eli Sabiá e Diego; Augusto Recife, Moradei, Anselmo e Marcelo Costa; Betinho e Geovane (Thiago Silvy). Técnico - Márcio Araújo.

Ponte Preta - Lauro; Guilherme, Gian, Ferron e Uendel; Lucas (Rodrigo Pimpão), João Paulo, Caio (Rossi) e Renato Cajá; Márcio Diogo (Bruno Nunes) e Leandrão. Técnico - Gilson Kleina.

Gol - Moradei, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Cássio Luiz Zancopé.

Cartões amarelos - Renato Cajá, Moradei e Augusto Recife.

Público - 636 pagantes.

Renda - R$ 8.555,00.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).