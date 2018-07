Com gol de Neymar, Barça busca empate na Supercopa

MADRI - Maior aposta do Barcelona nesta temporada, Neymar mostrou seu poder de fogo nesta quarta-feira em sua primeira decisão com a camisa do time catalão. Oito minutos após entrar em campo, o atacante marcou o gol de empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, no jogo de ida da Supercopa da Espanha, no Estádio Vicente Calderón. Foi o primeiro gol do brasileiro em um jogo oficial pelo Barcelona.

Neymar brilhou em campo ao aproveitar cruzamento do compatriota Daniel Alves e cabecear para o chão, no canto direito do goleiro Courtois, aos 21 minutos do segundo tempo. O brasileiro havia começado a partida no banco de reservas, mas entrara no lugar de Pedro, aos 13.

O atacante não chegou a formar dupla com Messi porque o argentino havia deixado o campo no intervalo, aparentemente com dores musculares na perna esquerda. Foi substituído por Fàbregas, que liderou as ações ofensivas do Barcelona ao lado de Neymar e Alexis Sanchez no segundo tempo.

Após a entrada do brasileiro, o Barcelona fez pressão sobre a defesa anfitriã, enquanto o Atlético se segurava na defesa e levava perigo em investidas rápidas de contra-ataque. Apesar da superioridade na etapa final, o time visitante não conseguiu passar do empate.

O Atlético, dos brasileiros titulares Miranda, Diego Costa e Filipe Luís, abrira o placar aos 12 minutos de jogo, com gol de David Villa. O atacante não deixou de comemorar o gol marcado contra seu ex-time.

O resultado manteve o equilíbrio no duelo, que será decidido na próxima quarta-feira, no Camp Nou. O Barcelona disputa a Supercopa por ser o atual campeão espanhol. Já o Atlético faturou a Copa do Rei na temporada passada, em final contra o Real Madrid.