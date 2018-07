Com gol de Neymar, Barcelona derrota Almería de virada

O Barcelona precisou de uma virada no segundo tempo para evitar a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Espanhol. Neste sábado, em partida válida pela 11ª rodada, o time catalão sofreu, mas derrotou o Almería por 2 a 1, fora de casa, com o atacante brasileiro Neymar fazendo um dos gols do jogo.

O triunfo levou o Barcelona aos 25 pontos, provisoriamente na liderança do Campeonato Espanhol, mesmo que o time possa ser ultrapassado na sequência da rodada por Real Madrid (24 pontos), Valencia (23) e Atlético de Madrid (23). Já o Almería está com apenas nove pontos, na 14ª colocação.

Neste sábado, o Barcelona entrou em campo desgastado pela sequência de jogos, em cansaço reforçado pelos problemas enfrentados na sua viagem de volta da Holanda, onde enfrentou o Ajax pela Liga dos Campeões da Europa, só conseguindo desembarcar na Espanha na noite de quinta-feira.

Além disso, o técnico Luis Enrique optou por usar uma formação diferente da usual. Ele escalou Adriano na lateral direita, deixando Daniel Alves no banco de reservas, ao lado do zagueiro Gerard Piqué, mais uma vez preterido pelo treinador. Além disso, os atacantes Neymar e Luis Suárez iniciaram a partida no banco de reservas.

Com tal formação, o Barcelona acabou sendo vazado no primeiro tempo, aos 37 minutos. Em um rápido contra-ataque, Soriano lançou Thievy, que avançou rápido, ganhou dos marcadores na corrida e bateu na saída de Bravo para fazer 1 a 0.

No intervalo, então, Luis Enrique mudou o Barcelona, colocando Neymar e Suárez em campo - posteriormente, Xavi também entrou durante o segundo tempo. E as trocas surtiram efeito. Aos 27 minutos, Suárez cruzou para Neymar finalizar e empatar o jogo, marcando o seu décimo gol no Campeonato Espanhol, torneio do qual ele é o vice-artilheiro, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo, com 17.

O gol da vitória do Barcelona também teve a participação direta de Suárez. Aos 37 minutos, o uruguaio fez um cruzamento preciso na pequena área para o lateral-esquerdo Jordi Alba finalizar, definindo o triunfo do time catalão.