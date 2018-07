Com gol de Oscar, Chelsea derrota Swansea no Inglês

SÃO PAULO - O Chelsea contou novamente com gol de Oscar para vencer o Swansea por 2 a 0, neste domingo, no Stamford Bridge, em rodada do Campeonato Inglês. Lampard, de pênalti, fechou o placar que manteve o time londrino na briga pelas primeiras posições e pela vaga direta na Liga dos Campeões.

O Chelsea chegou aos 65 pontos, mantendo a briga com o Arsenal pelo terceiro lugar - somente os três primeiros avançam à principal competição europeia. Com 63, o Arsenal pode alcançar os 66 ainda neste domingo, mas segue com um jogo a mais que o rival, empurrando a definição das vagas para as rodadas finais do campeonato.

Jogando em casa, o Chelsea resolveu a partida no fim do primeiro tempo. E contou com atuação decisiva de Lampard. O meia começo o jogo no banco de reservas, mas entrou em campo aos 23 minutos em substituição a Ramires, machucado. Aos 43, Lampard recebeu passe de Terry e acionou Oscar que, da entrada da área, bateu no canto.

Três minutos depois, Juan Mata sofreu falta dentro da área. E Lampard converteu com forte finalização no canto esquerdo do goleiro. Com o placar consolidado, o Chelsea não teve problemas para administrar a vantagem no segundo tempo e confirmar a vitória.

Mais cedo, abrindo o dia no Inglês, Reading e Queens Park Rangers, do goleiro Julio Cesar, empataram sem gols, em jogo melancólico, e foram rebaixados para a segunda divisão. Os dois times precisavam da vitória para evitar o rebaixamento, pelo menos nesta rodada.

Com 25 pontos, as duas equipes não conseguirão mais alcançar o Aston Villa (34), o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Reading está voltando à segundona logo após subir à elite. Já o Queens Park sofre a queda depois de disputar duas temporadas no principal campeonato da Inglaterra.