Com gol de Oscar, Inter bate Juan Aurich na Copa Libertadores

PORTO ALEGRE - Apesar da decisão judicial que o obriga a voltar para o São Paulo, o meia-atacante Oscar entrou em campo na noite desta quinta-feira para defender o Inter na estreia do Grupo 1 da Libertadores. E marcou o gol que abriu o caminho da vitória sobre o Juan Aurich, por 2 a 0, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na última quarta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) deu ganho de causa ao São Paulo, que, assim, retomou os direitos de Oscar. Mas, como a decisão judicial ainda não foi publicada oficialmente, o Inter pôde escalar o jogador na noite desta quinta. E ele teve papel decisivo na vitória.

Assim, contando com Oscar, o Inter conseguiu a vitória sobre o rival peruano e já assumiu a liderança do Grupo 1 - Santos e The Strongest (Bolívia) também fazem parte da chave, mas ainda não estrearam. Antes disso, porém, o time gaúcho precisou passar pela fase preliminar da competição, quando bateu o Once Caldas.

Mesmo jogando em casa, na noite nesta quinta-feira, o Inter encontrou dificuldades para furar a retranca do adversário peruano, que ficou fechado atrás tentando segurar o empate e, depois de tomar o primeiro gol, tentando evitar um placar maior.

No primeiro tempo, o Inter exagerou nos lançamentos longos para a área e facilitou o trabalho dos defensores do time peruano. Mesmo assim, marcou um gol em jogada bem trabalhada. Oscar avançou, tabelou com o atacante Leandro Damião e tocou no canto do goleiro Penny, fazendo 1 a 0 aos 24 minutos.

No segundo tempo, o time gaúcho passou a chutar de fora da área. Oscar, duas vezes, e D'Alessandro, uma, mandaram a bola perto do gol. Leandro Damião tentou duas vezes por cobertura, mas Penny se recuperou a tempo de mandar a bola para fora. No último minuto do jogo, João Paulo mandou uma bomba de fora da área. O goleiro do Juan Aurich rebateu e Dátolo, entrando na corrida, fez 2 a 0 para o Inter.

INTER 2 X 0 JUAN AURICH

INTER - Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Índio (Bolívar) e Kleber; Guiñazu, Bolatti (Dátolo), Oscar e D''Alessandro; Dagoberto (João Paulo) e Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior.

JUAN AURICH - Penny; Fleitas, Guadalupe, Ugaz (Caicedo) e Quina; Guizasola, Ortiz, Valência e Molina; Chiroque (Cueto) e Zúñiga (Kahn). Técnico: Diego Umaña.

GOLS - Oscar, aos 25 minutos do primeiro tempo; Dátolo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Liber Prudente (Uruguai).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Moledo, Dagoberto, Oscar e Quina.

CARTÃO VERMELHO - Ortiz.

RENDA - R$ 748.185,00.

PÚBLICO - 25.242 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.