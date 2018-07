Com gol de Pato, Milan vence belgas e avança na Liga

Ao somar três pontos, o Milan chegou aos 8 e assegurou o segundo lugar no Grupo C. A primeira posição já era do Málaga, que empatou com o Zenit por 2 a 2, mais cedo. O time espanhol soma 11 pontos e não pode ser mais alcançado pelos rivais na rodada final da fase de grupos.

Pressionado pelos fracos resultados na Liga, o Milan teve dificuldade diante dos belgas e só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Aos 2 minutos, o artilheiro El Shaarawy mandou para as redes e manteve a boa fase no ataque do time italiano.

A vantagem dos visitantes foi ampliada aos 26 minutos, com um golaço. Após cobrança de falta, Mexes dominou no peito e acertou bela bicicleta, da entrada da área, encobrindo o goleiro do Anderlecht. O time belga chegou a descontar o placar aos 34, com gol de Sutter. Mas Pato garantiu a vitória italiana ao balançar as redes nos acréscimos.

Na rodada final, o Milan vai enfrentar o Zenit, em casa, enquanto o Málaga receberá o Anderlecht, ambos no dia 4 de dezembro.