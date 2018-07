Com gol de Pedro Rocha, Grêmio vence Chapecoense e encerra jejum no Brasileiro

O Grêmio teve dificuldade, mas conseguiu vencer a Chapecoense por 1 a 0 neste domingo, em Porto Alegre, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou um jejum de sete jogos sem vitória na competição.

O time tricolor vinha de uma sequência de cinco derrotas e dois empates no Brasileirão. Com o resultado, o Grêmio subiu para o oitavo lugar na tabela, com 40 pontos, a cinco de distância do G4. A Chapecoense caiu para 11º, com 38.

Após um início de jogo truncado, os dois times foram ao ataque. Os visitantes chegaram pela primeira vez aos 9 minutos, em tabela entre Kempes e Biteco, que chutou rasteiro para grande defesa de Marcelo Grohe.

O Grêmio respondeu em um contra-ataque e conseguiu abrir o marcador. Wallace recebeu de Luan na esquerda e cruzou para o meio da área, onde estava Pedro Rocha. O atacante mandou de primeira para balançar as redes.

Aos 22 minutos, o time da casa chegou outra vez com Pedro Rocha, que recebeu na área, girou diante da marcação e chutou bem, mas Danilo defendeu. Dois minutos depois, a Chapecoense quase empatou, não fosse a furada de Lourency, sozinho de frente para o gol.

O segundo tempo começou como o primeiro, com jogo no meio-de-campo, muitos erros dos dois lados e pouca ação no ataque. Chance mesmo só aos 11 minutos, com Henrique Almeida arriscando de longe. A bola desviou em Dener e obrigou o goleiro a fazer difícil defesa.

A Chapecoense teve boa chance aos 22. Após cobranças de escanteio, Rafael Lima se antecipou à zaga e desviou de calcanhar, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O time da casa teria uma última oportunidade aos 38, mas Luan desperdiçou o gol.

O Grêmio agora volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, receberá o Palmeiras, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final. Pelo Brasileirão, o time tricolor joga no sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão. No mesmo dia, a Chapecoense recebe o Vitória, às 16h, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 CHAPECOENSE

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Wallace Reis, Marcelo Olveira; Walace, Jailson, Douglas; Pedro Rocha (Rafael Thyere), Luan, Henrique Almeida (Guilherme). Técnico: Renato Portaluppi.

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Rafael Lima, Thiego, Dener Assunção; Matheus Biteco, Josimar, Cleber Santana, Arthur Maia (Ailton Canela); Kempes (Alan Ruschel), Laurency (Bruno Rangel). Técnico: Caio Júnior.

GOL - Pedro Rocha, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walace, Marcelo Grohe (Grêmio); Danilo, Josimar (Chapecoense).

ÁRBITRO - Dewson Freitas (PA).

PÚBLICO - 13.079.

RENDA - R$ 319.000,00.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).