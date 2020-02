Com gol de pênalti, Água Santa vence a Ferroviária pelo Paulistão

O Água Santa conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater a Ferroviária por 1 a 0, neste sábado, no estádio Distrital Inamar, na cidade de Diadema (SP). Válido pela quinta rodada, o jogo foi bastante fraco tecnicamente e o gol da vitória foi anotado por Robinho, de pênalti, aos 36 minutos do segundo tempo.

Agora o Água Santa soma quatro pontos, em terceiro lugar no Grupo A, além de deixar para trás Botafogo (2) e Ituano (1) na classificação geral e ameaçados pelo rebaixamento. A Ferroviária continua com quatro pontos, em último lugar do Grupo D.

Dentro do previsto, o time da casa começou o jogo na pressão. O técnico Pintado utilizou o esquema 4-3-3 e promoveu algumas mudanças, segundo ele, para tentar motivar os jogadores a buscar a primeira vitória.

Apesar desta iniciativa, o Água Santa não levou perigo ao goleiro Saulo. Aos poucos, a Ferroviária foi pondo a sua melhor qualidade técnica e dominou as ações em campo. Sem, contudo, criar chances para abrir o placar.

O único lance que chamou a atenção no primeiro tempo foi o choque de cabeça entre o atacante Dinei, do Água Santa, e o zagueiro Ryan, da Ferroviária, que levou a pior. Deixou o campo, aos 39 minutos, com suspeita de uma fratura no rosto, sendo encaminhado para um hospital da cidade. Em seu lugar entrou Max.

No segundo tempo, o Água Santa voltou a buscar o ataque. Sem sucesso, Pintado ainda promoveu duas trocas no ataque com as entradas de Dadá e Robinho para as saídas, respectivamente, de Uéderson e Felipe Azevedo.

A Ferroviária, de pouca criatividade, só tentou chegar na frente com lançamentos longos ou cruzamentos para dentro da área. Mas também não conseguiu nada de produtivo. Mas o jogo ganhou emoção na sua parte final, quando apareceram as melhores chances e o gol.

Aos 31 minutos, Felipe Ferreira chutou para fora um levantamento que veio do lado direito e perdeu chance para a Ferroviária. Aos 33, Robinho recebeu pelo lado direito do ataque do Água Santa e chutou forte, exigindo que Saulo espalmasse para escanteio.

Na cobrança em direção à área, Pablo segurou Dinei e cometeu o pênalti. Na batida, com força, Robinho acertou o lado direito de Saulo, que nada pode fazer aos 36 minutos. A partir daí, veio a ordem do banco de Pintado para fechar a casinha. Ninguém mais teve chance de gol.

Na sexta rodada, o Água Santa enfrenta o Botafogo, na próxima sexta-feira, às 21h30, na cidade de Ribeirão Preto (SP). A Ferroviária volta a campo no domingo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), contra o Santos, a partir das 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 x 0 FERROVIÁRIA

ÁGUA SANTA - Giovanni; Luis Ricardo, Andrés Robles, Wallison Maia e Abner Felipe; Wellington Reis, João Vitor e Luan Dias (Marquinho); Felipe Azevedo (Robinho), Uéderson (Dadá) e Dinei. Técnico: Pintado.

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes, Carlão, Rayan (Max) e Bruno Recife; Mazinho, Tony, Claudinho e Felipe Mateus (Pablo); Hygor (Yuri) e Felipe Ferreira. Técnico: Sérgio Soares.

GOL - Robinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrés Robles (Água Santa); Carlão, Max e Tony (Ferroviária).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 86.910,00.

PÚBLICO - 5.827 torcedores.

LOCAL - Estádio Distrital de Inamar, em Diadema (SP).