Com gol de pênalti, Inter derrota o Juventude em estreia no Gauchão

O Internacional não jogou bem, mas estreou com vitória no Campeonato Gaúcho, ao derrotar o Juventude, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com o resultado, o Internacional do técnico argentino Eduardo Coudet, que também fez sua estreia no comando da equipe, soma três pontos no Grupo A, ao lado do Ypiranga.

Apesar da falta de entrosamento, o Internacional mostrou força nas jogadas pelas laterais desde o início da partida, além de fazer boa marcação na saída de bola do Juventude.

Com isso, o time de Caxias, apesar de jogar em casa, apelou para os chutões em direção ao campo de ataque, o que facilitou o trabalho da defesa colorada.

Logo aos 14 minutos, Marcos Guilherme fez boa jogada com Sarrafiore, que chutou para boa defesa do goleiro Marcelo Carné. No rebote, o atacante argentino cabeceou e Genilson evitou o gol com mão. O juiz Anderson Daronco anotou pênalti e mostrou cartão vermelho para o zagueiro do Juventude. Thiago Galhardo bateu com categoria e abriu o placar.

Apesar de ter um jogador a mais, o Inter não soube aproveitar a vantagem e a partida ficou morna. Aos 36 minutos, o Juventude conseguiu encaixar um belo contra-ataque, quando João Paulo fez grande lançamento para Bruno Alves, nas costas de Musto. O atacante ganhou na corrida, mas tocou para fora na saída de Marcelo Lomba.

O times voltaram mal para o segundo tempo. O Inter, sem inspiração, aparentou sentir ainda a falta de um melhor condicionamento físico. O único destaque na etapa final foi o acerto na marcação, o que impediu uma reação por parte do Juventude.

Nos últimos quinze minutos de jogo, o Juventude pressionou, por intermédio de bolas alçadas na área, mas não conseguiu levar grande perigo. O Inter, por sua vez, aproveitou o espaço deixado pelo adversário e criou três belas oportunidades em dois minutos. Sarrafiore e Marcos Guilherme erraram o alvo. Thiago Galhardo só não fez o segundo porque Marcelo Carné fez grande defesa.

As equipes voltam a atuar pelo Gaúcho no domingo pela segunda rodada, às 19 horas. O Internacional recebe o Pelotas, no Beira-Rio, enquanto o Juventude vai até Ijuí encarar o São Luiz.