Com gol de pênalti, Manchester United vence e sobe para o nono lugar no Inglês

Em busca da recuperação no Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o West Bromwich, neste sábado, no estádio Old Trafford, em Manchester, pela nona rodada, e contou com um gol em cobrança de pênalti para conseguir a vitória por 1 a 0. O resultado o levou ao nono lugar na tabela de classificação com 13 pontos e um jogo a menos.

No primeiro tempo, as duas equipes tentaram desde o início abrir o placar com boas chegadas no ataque. Martial arriscou para o Manchester United, mas parou no goleiro Johnstone. O West Bromwich também arriscou e exigiu uma defesa espetacular do goleiro De Gea. Matheus Pereira fez grande jogada e serviu Karlan Grant, que bateu cruzado para o espanhol tocar com a ponta dos dedos.

Depois do intervalo, aos 10 minutos, o árbitro assinalou pênalti após o defensor do West Bromwich utilizar o braço para bloquear a bola. Na cobrança, Bruno Fernandes parou em defesa de Johnstone. No entanto, o VAR identificou que o goleiro se adiantou e o meia português teve mais uma chance. Na segunda, ele bateu no canto alto direito e balançou as redes.

Em desvantagem, o West Bromwich mostrou valentia e buscou o empate mesmo jogando fora de casa. Quase conseguiu, mas o chute forte de Robinson explodiu no travessão, aos 20 minutos. Os dois times seguiram tentando o gol, mas não conseguiram marcar e, assim, o Manchester United saiu vitorioso.

O próximo compromisso do Manchester United pelo Campeonato Inglês será contra o Southampton, fora de casa, no domingo da semana quem vem. O West Bromwich, estacionado nos três pontos, na 18.ª posição, vai receber o lanterna Sheffield United um dia antes.