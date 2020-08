Com gol de pênalti na prorrogação, Manchester United avança na Liga Europa

O Manchester United sofreu nesta segunda-feira, mas fez valer o favoritismo sobre o bravo Copenhague e avançou à semifinal da Liga Europa. A vitória dos ingleses, contudo, veio apenas na prorrogação, em uma cobrança de pênalti de Bruno Fernandes, após empate sem gols no tempo normal. Com grande apresentação, a equipe dinamarquesa valorizou a classificação do United.

O duelo das quartas de final, decidido em jogo único na cidade alemã de Colônia, foi marcado pelo equilíbrio e por bons lances ofensivos de ambos os lados. O placar permaneceu inalterado por 90 minutos em razão das grandes atuações dos goleiros Johnsson, do Copenhague, e Romero, do Manchester. Na prorrogação, o jogador do time dinamarquês foi o responsável por evitar uma goleada do rival inglês.

Na semifinal, o United vai enfrentar o vencedor do duelo entre Wolverhampton (Inglaterra) e Sevilla (Espanha), que entram em campo nesta terça-feira. A outra semi terá a Inter de Milão contra o vitorioso do confronto entre Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Basel, da Suíça.

Nesta segunda, o técnico Ole Solskjaer escalou o volante brasileiro Fred ao lado de Pogba no meio-campo, algo incomum nas partidas finais do Campeonato Inglês. Até então, o técnico vinha optando por um ou outro. Fred vinha ficando no banco de reservas. Com Bruno Fernandes fechando o setor, o time britânico foi melhor ao longo de toda a partida.

Mas não teve facilidade. O Copenhague surpreendeu ao mostrar consistência do início ao fim, em todos os setores do time. No primeiro tempo, o time dinamarquês foi até superior, com mais chances de gol. Pelo United, somente o português levava perigo, como fez aos 20 minutos, em cabeçada que acertou o travessão. Rashford apresentou atuação discreta. Antes do intervalo, aos 44, Greenwood balançou as redes. Mas o juiz anulou o gol por impedimento, com ajuda do árbitro de vídeo (VAR).

A segunda etapa começou com outro gol anulado do United, também com justiça. Rashford, aos 11, completou para as redes em posição de impedimento. Daí em diante, o jogo se tornou franco, com chances para as duas equipes, mas com superioridade dos ingleses. Na melhor oportunidade, Bruno Fernandes arriscou de longe e acertou a trave direita do goleiro do time dinamarquês.

A bola só entrou na prorrogação. Logo aos três, Martial sofreu uma falta duvidosa dentro da área. Na cobrança Bruno Fernandes bateu com categoria e converteu. O gol afetou o moral do Copenhague, que caiu de produção e passou a sofrer com os ataques do Manchester, que terminou o confronto com 22 finalizações, contra apenas quatro do adversário. Só não ampliou a vantagem graças à boa exibição do goleiro sueco Karl-Johan Johnsson.