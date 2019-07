Com gol de pênalti na prorrogação, México bate Haiti e está na final da Copa Ouro

Um pênalti discutível, convertido por Raúl Jiménez na prorrogação, garantiu ao México a vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, na noite de terça-feira, na partida disputada no State Farm Stadium, em Glendale, e a passagem à final da Copa Ouro.

Após um leve contato dentro da área no próprio Jiménez, o árbitro Abdulrahman Al Jassim, do Catar, marcou o pênalti que o atacante converteu aos três minutos da primeira etapa do tempo extra, para definir o triunfo dos mexicanos.

"Soubemos conquistar o resultado. Estamos na final e temos de seguir melhorando", disse o jogador do Wolverhampton, que chegou aos cinco gols na Copa Ouro, torneio em que assumiu a titularidade com a ausência de Javier "Chicharito" Hernández.

Com a vitória, o técnico argentino Gerardo Martino manteve a invencibilidade desde que assumiu o comando da seleção mexicana. Soma nove encontros sem derrota, com oito triunfos. "Tata" Martino tem conseguido tal desempenho, apesar de não contar na Copa Ouro com vários jogadores que são referência no México, como, além de Chicharito, que recentemente se tornou pai, Héctor Herrera, Hirving Lozano, Carlos Vela, Giovani dos Santos, Jesús "Tecatito" Corona y Miguel Layún.

Na fase de grupos, o México não pareceu sofrer com as ausências, tanto que avançou com 100% de aproveitamento. Mas no mata-mata, precisou dos pênaltis para passar pela Costa Rica no sábado. E terça-feira, sofreu para criar jogadas contra a seleção número 101 do mundo - os mexicano estão em 18º lugar no ranking da Fifa. "Talvez o cansaço tenha nos atrapalhado, 120 minutos no sábado e 120 agora", especulou Jiménez.

O México agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Estados Unidos e Jamaica, que será disputada na noite desta quarta-feira, em Nashville. A decisão está marcada para domingo, no Soldier Field, em Chicago. Os mexicanos vão buscar o 11º título da Copa Ouro, o primeiro desde 2015.