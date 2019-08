Com gol de pênalti no fim, Botafogo bate Oeste e dorme no G-4 da Série B

Em jogo com muitas falhas de goleiro, de ambos os lados, Botafogo derrotou o Oeste pelo placar de 3 a 2 com gol de Rafael Costa, de pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo. O duelo foi realizado na noite desta sexta-feira, no Estádio Santa Cruz, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo encerrou a série de duas derrotas consecutivas e pulou para a quarta posição, com 23 pontos. O Oeste, que viu cair uma invencibilidade de quatro rodadas, ficou na 12ª posição, com 17.

O Botafogo ainda não absorveu os maus resultados depois da parada para a Copa América. O time de Ribeirão Preto fez um primeiro tempo com um pouco mais de posse de bola do que seu rival, mas abaixo das expectativas, tanto que saiu na frente, mas acabou levando a virada.

Aos 16 minutos, Matheus Oliveira recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou em Leandro Amaro, mas Darley conseguiu fazer a defesa. Bruno Lopes, na sequência, teve a chance de abrir o placar para o time visitante, mas a tentativa passou rente à trave.

O time mandante, por outro lado, conseguiu chegar ao gol graças a falha do sistema defensivo do Oeste. Após cobrança de escanteio de Murilo, Glauco saiu mal do gol e viu Luiz Otávio aparecer de surpresa para cabecear para o fundo das redes. O segundo só não veio na etapa inicial, pois Saraiva, sem goleiro, errou o domínio e desperdiçou a oportunidade.

O Oeste, então, resolveu reagir. Matheus Oliveira chutou de longe, Darley bateu roupa e Fábio só teve o trabalho de empurrar. Dois minutos depois - aos 40 -, em bela jogada de contra-ataque do time de Barueri, Elvis deu de bandeja para o camisa 9 fazer mais um.

O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos nove minutos. Pará cruzou, Glauco, novamente, saiu de forma esquisita e deu de bandeja para Murilo Henrique marcar. Cicinho tentou responder para o Oeste, mas o chute ficou na defesa do goleiro Darley.

O Oeste esboçou uma leve pressão nos minutos finais, mas não conseguiu passar pelo bloqueio do Botafogo, que encaixou uma última jogar para confirmar a vitória. Aos 49 minutos, Alyson deixou o pé no rosto de Bruno José e o árbitro marcou pênalti. Rafael Costa foi para a cobrança e deu números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Brasil na quinta-feira, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Já o Botafogo visita o Bragantino na sexta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 3 x 2 OESTE

BOTAFOGO - Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Marlon Freitas, Nadson, Jonata Felipe (Bruno José) e Murilo Henrique (Rafael Costa); Felipe Saraiva e Henan (Higor Meritão). Técnico: Roberto Cavalo.

OESTE - Glauco; Cicinho, Cléber Reis, Caetano e Alyson; Bonilha, Betinho, Elvis (Mazinho), Bruno Lopes (Roberto) e Matheus Oliveira (Léo Ceará); Fábio. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Luiz Otávio, aos 33 e Fábio, aos 38 e aos 40 minutos do primeiro tempo. Murilo Henrique, aos nove, e Rafael Costa (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jose Claudio Rocha Filho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Saraiva e Pará (Botafogo).

RENDA - R$ 32.455,00.

PÚBLICO - 3.529 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).