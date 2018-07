Com gol de pênalti nos acréscimos, Arsenal vence de virada e reage no Inglês

Com um gol de pênalti aos 48 minutos do segundo tempo, o Arsenal venceu o Southampton de virada, por 2 a 1, neste sábado, e reagiu no Campeonato Inglês. Foi a primeira vitória da equipe londrina em casa na competição. Jogando longe da torcida, o Tottenham também somou três pontos em rodada iniciada com triunfo do Manchester City sobre o Manchester United, no Old Trafford.

Cazorla foi o responsável por decretar a virada do Arsenal, nos acréscimos, em um jogo de altos e baixos para o time da casa. O "baixo" surgiu primeiro na partida. Aos 18 minutos, o Southampton abriu o placar em cobrança de falta que acertou o travessão, rebateu nas costas do goleiro Petr Cech e entrou.

O sofrimento da torcida, contudo, durou apenas dez minutos. Foi o tempo necessário para Laurent Koscielny buscar o empate em um lindo gol, de meia-bicicleta. Daí em diante até o gol da virada nos acréscimos, os dois times oscilaram bastante em campo e perderam boas chances de gol. Nacho Monreal e Giroud desperdiçaram oportunidades pelo Arsenal, enquanto Cech foi decisivo para evitar a derrota dos anfitriões.

Com a virada, o Arsenal chegou aos sete pontos e se aproximou dos líderes da tabela. A equipe londrina está na quinta posição - o Manchester City lidera, com 12. Já o Southampton é o antepenúltimo colocado, com apenas dois pontos.

Enquanto o Arsenal sofria para vencer em casa, o Tottenham goleava longe da torcida. No triunfo por 4 a 0 sobre o Stoke City, o sul-coreano Son Heung-Min foi o destaque, com dois gols. Dele Alli e Harry Kane marcaram os outros gols dos visitantes. O Tottenham é o quarto colocado, com oito pontos.

Em outro jogo de muitos gols, o Watford derrotou o West Ham por 4 a 2, enquanto o Crystal Palace bateu o Middlesbrough por 2 a 1. Burnley e Hull City empataram por 1 a 1, e o Bournemouth superou o West Bromwich por 1 a 0.