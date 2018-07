Com gol de pênalti, Valencia ganha e recupera quarto lugar

O Valencia fez a lição de casa neste domingo e retomou seu posto na quarta colocação do Campeonato Espanhol. Com gol de pênalti, a equipe anfitriã derrotou o Getafe por 1 a 0 e se manteve na briga pelas primeiras posições da tabela.

A vitória, contudo, foi mais sofrida do que a torcida esperava. Depois de um primeiro tempo de poucas chances, graças ao empenho do Getafe na defesa, o Valencia só marcou aos 24 minutos da segunda etapa. Alvaro Negredo foi derrubado por Juan Rodríguez dentro da área e converteu a penalidade.

Mais tranquilo após abrir o placar, o Valencia melhorou em campo e até teve chance de marcar o segundo, aos 31, em jogada de Féghouli com Rodrigo Moreno. Acuado, o Getafe pouco investiu no ataque e aceitou a derrota fora de casa.

Com sua 14ª vitória na competição, o Valencia voltou à quarta posição, agora com 47 pontos, três abaixo do Atlético de Madrid, que ainda entra em campo neste domingo. O Sevilla, com 45, caiu para o quinto lugar. O Getafe ocupa a 14ª colocação, com 23 pontos.