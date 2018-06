Com gol de Pottker, Internacional derrota o Veranópolis na estreia pelo Gaúcho

A estreia do Internacional na temporada de 2018, agora de volta à elite do futebol brasileiro, foi positiva. Nesta quinta-feira, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o time colorado derrotou o Veranópolis por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O gol foi marcado pelo atacante Willian Pottker, logo no início do segundo tempo.

Com o resultado positivo, o Internacional lidera o Gauchão junto com outros quatro times, que também venceram pela primeira rodada: Brasil (Pelotas), Caxias, São Paulo e São José. O rival Grêmio, com jogadores reservas, ficou no empate com o São Luís, em Ijuí (RS), por 1 a 1.

Pela segunda rodada, o Internacional voltará a campo neste domingo contra o Novo Hamburgo, o atual campeão gaúcho, às 17 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). No mesmo dia, às 19 horas, o Veranópolis receberá o São José, no estádio Antônio David Farina, em Veranópolis (RS).

Em campo, os mais de 15 mil torcedores que foram ao estádio Beira-Rio viram um Internacional voluntarioso e cheio de disposição, mas ainda com falta de ritmo de jogo e entrosamento por causa do pouco tempo de pré-temporada. O time colorado teve de ter paciência para trocar passes e tentar furar a retranca imposta pelo Veranópolis, que pouco ameaçou o gol de Danilo Fernandes.

A situação só mudou no início do segundo tempo, quando o Internacional conseguiu abrir o placar. Aos 3 minutos, recebendo um passe em posição legal e com bastante espaço para avançar, Willian Pottker partiu em disparada. Cara a cara com o goleiro Reynaldo, o atacante chutou forte e rasteiro para balançar as redes.

O Veranópolis, então, teve de se abrir para buscar o empate e o Internacional buscou os espaços dados pelos visitantes. As chances de gol apareceram, mas o problema é que a falta de pontaria dos jogadores colorados era enorme nesta quinta-feira.

No final do jogo, as coisas quase se complicaram para o Internacional por causa do desgaste físico do elenco. O Veranópolis passou a ocupar mais o campo de defesa colorada e Danilo Fernandes precisou trabalhar para garantir a primeira vitória do ano.