Com gol de Ramires, Chelsea vence fora e fica a uma vitória do título

Com sua 24ª vitória no campeonato, o time de Londres chegou aos 80 pontos, com três de vantagem sobre Manchester City e Arsenal, ambos com 67. O Chelsea só não garantiu o troféu por antecipação nesta quarta porque o Arsenal ainda tem um jogo a menos - será disputado somente no fim de maio.

A conquista pode ser confirmada no fim de semana, quando faltarão três rodadas para o encerramento da competição. Se vencer o Crystal Palace, no domingo, o Chelsea levanta seu quinto troféu do Inglês na história. A equipe de Mourinho fica com o título mesmo se perder, desde que o Arsenal perca do Hull City, na segunda-feira.

Apesar dos três gols no placar, o Chelsea não teve vida fácil nesta quarta. Começou mal no primeiro tempo e, mesmo depois que o Leicester perdeu dois jogadores por lesão, não conseguiu se impor em campo. Os donos da casa mantiveram o duelo equilibrado e ainda saíram na frente nos acréscimos da etapa. Aos 48, Vardy disparou pela esquerda e cruzou na área. Diante da vacilada geral da defesa, a bola atravessou a área até alcançar Albrighton, que mandou para as redes.

A reação do Chelsea começou nos primeiros instantes da segunda etapa. Aos 3, Didier Drogba completou cruzamento da direita e empatou. A virada, contudo, só aconteceu aos 34. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou para John Terry, que escorou quase debaixo da trave e anotou o segundo dos visitantes.

Mais tranquilo em campo, o Chelsea selou a vitória com um belo terceiro gol. Aos 38, a bola sobrou para Ramires, que encheu o pé da entrada da área e mandou no ângulo, garantindo o triunfo e a proximidade do título.