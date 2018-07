Com gol de Ramírez, Ponte Preta supera Guarani e lidera o Paulistão

CAMPINAS - A rivalidade centenária do dérbi campineiro terminou com vitória alvinegra na tarde deste sábado. No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, a Ponte Preta derrotou o maior rival, o Guarani, por 3 a 1, pela terceira rodada do Paulistão. Principal contratação da equipe para a temporada, o meia Ramírez estreou com gol e ainda deu assistência para Bruno Silva. William marcou o outro gol do visitante. Após a partida, o técnico Zé Teodoro deixou a equipe bugrina.

Com o resultado, a Ponte Preta manteve a invencibilidade e assumiu a liderança provisória, com sete pontos. No domingo, o Santos pode retomar a ponta, em duelo com o Bragantino. Já o Guarani ainda não venceu no Estadual. Tem apenas um ponto na classificação.

De quebra, a Ponte diminuiu a diferença de vitórias sobre o maior rival em dérbis. No clássico de número 190, a Ponte Preta chegou ao seu 61º triunfo. O Bugre venceu outras 66 vezes e ainda aconteceram 62 empates - um resultado não foi confirmado.

O Guarani surpreendeu e foi para o jogo com um time mais conservador, com cinco homens no meio-campo. Isto fez com que os donos da casa começassem melhores, controlando a partida com maior posse de bola, mas sem levar perigo à defesa do adversário.

A Ponte Preta, por sua vez, tinha uma estratégia bem clara de explorar a velocidade para tentar marcar. Dessa forma, Chiquinho conseguiu criar duas boas jogadas, mas errou na hora da execução e acabou facilitando para a defesa bugrina.

Aos 29 minutos, porém, a Ponte não desperdiçou outra chance. Wellington Bruno fez jogada pela direita e cruzou na medida para William, que mostrou desviou de cabeça no canto esquerdo de Emerson. Vendo o adversário criar chances de ampliar, o Guarani foi para cima apenas nos minutos finais.

Sempre jogando pelo lado direito, o time criou boa chance com Eusébio e empatou a partida com Fumagalli. Após levantamento, Siloé tentou dominar no peito e a bola sobrou para o meia, que bateu de primeira. O goleiro Edson Bastos tocou na bola, mas não evitou o empate aos 43 minutos.

Ao contrário do início da partida, foi a Ponte Preta quem controlou as ações nos primeiros minutos da segunda etapa. O time se lançou ao ataque, sempre pelas laterais. Os dois treinadores resolveram mexer nos times para tentar mudar o panorama. Badalado antes mesmo de sua chegada, o meia Ramírez entrou em campo pela primeira vez no lugar de Wellington Bruno. Zé Teodoro tentou responder na mesma moeda colocando o meia Wesley, mas a qualidade do peruano acabou fazendo a diferença.

Em seu primeiro toque na bola, praticamente, Ramírez marcou um golaço aos 22 minutos. Em cobrança de falta da intermediária, o meia encobriu o goleiro Emerson, que estava adiantado. O gol abalou o Guarani.

Dois minutos depois do segundo gol, a defesa bugrina ficou assistindo o time da Ponte Preta tocar a bola na intermediária. Sendo assim, Ramírez encontrou Bruno Silva livre na entrada da área. Com tranquilidade, o meio-campista bateu firme, sem chances de defesa para Emerson e ampliou o marcador.

O Guarani ainda tentou pressionar no ataque e deu espaço para a Ponte Preta construir uma vitória mais elástica. O goleiro Emerson, contudo, evitou um placar mais amplo.

A Ponte Preta volta a campo contra o Oeste, na próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No dia seguinte, o Guarani recebe o Bragantino, às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

GUARANI 1 x 3 PONTE PRETA

GUARANI - Emerson; Oziel, Leandro Souza, Montoya e Bruno Recife; Lusmar (Dudu), Ademir Sopa (Michel Elói), Eusébio, Denner (Wesley) e Fumagalli; Siloé. Técnico: Zé Teodoro.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Artur, Cléber, Ferron e Uendel; Baraka, Bruno Silva (Memo), Cicinho e Wellington Bruno (Ramírez); Chiquinho (Ferrugem) e William. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - William, aos 29, e Fumagalli, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ramírez, aos 22, e Bruno Silva, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva (Ponte); Lusmar (Guarani).

ÁRBITRO - Wilson Luis Seneme.

RENDA - R$ 157.880,00.

PÚBLICO - 7.020 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Atualizada às 21:12